Vertraging rond Nord Stream 2 drijft de gasprijs op

De kans dat nog deze winter aardgas via de Russische pijpleiding Nord Stream 2 naar West-Europa komt, is minimaal. Dinsdag besloot de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur voorlopig geen groen licht te geven voor het in bedrijf nemen van de internationaal omstreden gasleiding. De goedkeuringsprocedure ligt stil zolang Gazprom, eigenaar van Nord Stream 2, geen dochterbedrijf naar Duits recht heeft gevormd. Als dat eenmaal is gebeurd en het Bundesnetzagentur verder geen bezwaren heeft, moet de Europese Commissie nog toestemming geven en dat kan drie maanden duren.

De blokkade komt op een moment dat de gasprijzen in de aanloop naar de winter alweer een paar dagen aan het stijgen waren. Na de bekendmaking van het agentschap uit Bonn steeg de prijs bijna 10 procent ten opzichte van maandag. Het tarief kwam boven de 88 euro per megawattuur voor contracten waarbij het gas de eerstkomende maand wordt geleverd.

Cruciaal

Een snelle ingebruikneming van Nord Stream 2 had mogelijk de gasprijs gedrukt. De Russische president Vladimir Poetin bood eerder aan de productie voor West- Europa te willen opvoeren, maar gaf aan dat dit transport dan wel via Nord Stream 2 moest gebeuren. Strikt noodzakelijk is dat niet want bestaande pijpleidingen hebben een overcapaciteit. Via Nord Stream 2 kan op jaarbasis 55 miljard kubieke meter gas worden aangeleverd. Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruiken gezamenlijk bijna 40 miljard kubieke meter per jaar.

Gazprom, exploitant van de 1.230 kilometer pijpleiding van Rusland naar Duitsland, voert via dochter NordStream AG in het Zwitserse Zug de regie. Dat bedrijf moet nu eerst een Duitse vennootschap oprichten die dan over de bedrijfsvoering van het Duitse deel gaat.

De Bundesnetzagentur gaat ervan uit dat Gazprom zelf aan alle vereisten van de EU kan voldoen zonder dat het activiteiten moet afstoten. Maar volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt bestaat de kans dat de Europese Commissie de regels strikter interpreteert. Cruciaal daarbij is dat volgens EU-regels het beheer van leiding en gaslevering niet door hetzelfde bedrijf mogen worden uitgevoerd. Tot nog toe wordt ervan uitgegaan dat deze ontvlechting niet noodzakelijkerwijs betekent dat Gazprom Nord Stream 2 moet verkopen, maar duidelijkheid komt mogelijk pas later van een Europese rechter. De aanleg van Nord Stream 2 ligt al jaren politiek onder vuur. Zo vinden de VS dat Europa te afhankelijk wordt van Rusland voor zijn energievoorziening. Tegelijk vreest Oekraïne inkomsten te verliezen omdat de doorvoerfunctie van dat land dreigt weg te vallen, maar inmiddels heeft Duitsland het land gecompenseerd.

De gasprijs van ruim 88 euro is nog niet zo hoog – boven de 100 euro – als begin oktober. De vergelijking met 2020 is veelzeggend: in november werd toen 14 euro per megawattuur betaald.

Door de hoge gasprijs komt de energierekening voor veel huishoudens de komende maanden flink hoger uit. Volgens Vattenfall, een van de drie grote energieleveranciers in Nederland, gaat het, inclusief de belastingverlaging, om een stijging van circa 25 euro per maand.