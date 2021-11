Verantwoord een fikkie stoken, kan dat?

De maanden van gordijnen dicht en kaarsen aan zijn aangebroken. Open haarden en houtkachels branden weer volop. Gezellig. Maar ook: vervuilend, en mogelijk ongezond. De stijgende prijs van aardgas blaast het houtvuur dit jaar verder aan. Schoorsteenvegers in het hele land melden dat zij het drukker hebben dan ooit. In veel huiskamers waar jarenlang niet is gestookt, brandt het vuur weer vaker nu.

Het zou een lagere gasrekening kunnen opleveren, voor wie eigen of gratis stookhout heeft. De warmte van gekocht haardhout daarentegen is veel duurder dan de warmte van aardgas. En er valt nog iets tegen houtstook in te brengen. Met name bij degenen die dit doen in een open vuurplaats, ontsnapt er nogal wat fijnstof, koolmonoxide, benzeen en andere chemicaliën. Onderzoeksbureau CE Delft maakte vorig jaar een vergelijking tussen de warmte van cv-ketels en de warmte van open haarden. Wie een gemiddeld huis permanent met open haarden zou verwarmen, stoot dan 250 keer méér fijnstof en ander afval uit dan met een cv-ketel die aardgas verbrandt.

Voor mensen met astma, bronchitis of een andere longaandoening zou dit letterlijk een onleefbare hoeveelheid zijn. Het Longfonds, dat opkomt voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte in Nederland, doet dan ook de oproep: stook niet! Verschillende stichtingen en verenigingen, waaronder een Luchtfonds en een Stichting Houtrookvrij, gaan nog een stap verder: ze strijden voor een verbod op houtstook.

Slecht nieuws voor de verkopers van open haarden en kachels? Dat valt mee. Ook de branchevereniging in deze sector ziet de bezwaren onder ogen, met name van de zogenoemde open vuurplaatsen. En Stichting De Groene Stoker, die de belangen wil dienen van ‘mensen met liefde en passie voor verantwoord stoken’, doet expliciet de oproep: verstook alléén hout in moderne kachels, niet in open haarden binnen, en al helemaal niet in korven of op schalen buiten.

Kan dat – verantwoord stoken? Het is een simpele vraag, maar simpele antwoorden hierop zijn moeilijk te geven. Verantwoord voor de atmosfeer, of voor de gezondheid van mensen? Dat zijn twee verschillende kwesties.

Aan schadelijke broeikasgassen levert houtstook thuis een „verwaarloosbare bijdrage”, valt te lezen in een onderzoek van Buro Blauw, deskundig in luchtkwaliteit. Want: „Het aantal stookuren is beperkt.” Gezondheidsschade en overlast daarentegen kunnen groot zijn, ook bij een beperkt aantal stookuren. Dit hangt samen met de hoeveelheid en de aard van de rook die in woonbuurten kan blijven hangen en de nabijheid van mensen die deze vervuilde lucht inademen.

Toch houtvuur maken? Dan zo 1. Wie een ‘vuurtje stookt’, zowel binnen als buiten, moet zich bewust zijn van mogelijke effecten: het kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu en overlast veroorzaken. Stoken in moderne, goed afgestelde kachels verdient de voorkeur. 2. Stook sowieso nooit bij windstil of mistig weer. Check www.stookwijzer.nl, met informatie van het KNMI en RIVM, om overlast in de buurt te voorkomen. 3. Stook alleen droog hout, te herkennen aan barsten en schors die loslaat. Zelf gehakt hout moet minimaal twee jaar drogen. 4. Stook nóóit hout dat is geverfd, gebeitst of geïmpregneerd. Bij verbranding komen zware metalen vrij. Daarom is het ook verboden dit te verbranden, evenals papier en karton. Gelijmd hout, zoals spaanplaat, hoort evenmin in een haard of kachel. 5. Laat de schoorsteen minimaal eenmaal per jaar goed vegen, zodat rook onbelemmerd kan opstijgen. 6. Houd ventilatieroosters in huis open bij het stoken, of open een raampje. Het vuur trekt dan zuurstof aantrekken en brandt daardoor beter. 7. Controleer het vuur: bij gele, gelijkmatige vlammen komt er bijna geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is. Zet dan een raampje open. Bron: Milieu Centraal

Uit de studie van Buro Blauw blijkt dat een moderne houtkachel vijf à zes keer minder fijnstof uitstoot dan een open vuur, maar dan wel bij uiterst zorgvuldig gebruik. Onderzoeker Frank van Bree licht toe: „Niet alleen het type kachel, maar juist ook de stoker heeft invloed op de rook die vrijkomt. Je mag je echt afvragen of het verstandig is om in een woonwijk een houtkachel te stoken, óók als het een moderne is.”

Gewoon lekker stoken, helemaal níét meer stoken, of verantwoord stoken? Het laatste woord daarover is nog niet gezegd.



Stokers: ‘Hout stoken in moderne kachels moet kunnen’

Ed Jong (68), voorzitter van Stichting De Groene Stoker, kocht een jaar geleden een ander huis, in Amersfoort. Hierin wilde hij, naast vloerverwarming, ook wel een houtkachel, voor de gezelligheid op donkere avonden. Hij raakte in gesprek met een leverancier van kachels. Diens branche komt meer en meer klem te zitten tussen twee kampen, hoorde hij van de vakman: met gezworen anti-stokers enerzijds en vrijbuiters die liefst álles in hun haard of vuurkorf verassen, binnen en buiten, anderzijds.

Bij herhaling zegt De Jong dat zijn stichting alléén voorstander is van het stoken van zuiver en goed gedroogd hout in afgesloten en gecertificeerde kachels, voorzien van een keurmerk met de naam Ecodesign (dat per 1 januari voor de hele EU geldt). Ook pleiten de verantwoorde stokers voor het monteren van fijnstoffilters in of aan het uiteinde van schoorstenen.

„Er is een criminalisering gaande van mensen die gewoon voor de gezelligheid een vuurtje stoken”, zegt De Jong. „Je kunt niet alle stokers over één kam scheren. Heus, met de juiste kachel, met geschikt hout en een verantwoorde stookmethode schaad je niemands gezondheid en blijft ook andere overlast achterwege.”

Stichting De Groene Stoker is enkele jaren geleden opgericht door enkele leveranciers van haarden en kachels. Inmiddels vormen consumenten het bestuur. Doel: voorlichting geven over ‘schone stook’ én lobbyen bij overheden om tegenwicht te bieden aan mensen en organisaties die tegen álle vormen van houtstook zijn.

Voornaamste wapenfeit tot dusver: een petitie op internet, inmiddels met 22.000 ondertekenaars, van mensen die zich ‘de eigen haard’ niet willen laten afpakken. De stichting wacht op een nieuwe minister van Milieu om de petitie aan te bieden.

De stichting zegt ook ‘kenniscentrum’ te willen zijn voor houtstook. Tot dusver ligt de nadruk vooral op sociaal onderzoek. Zoals in dit bericht op de website: „Uit onderzoek blijkt dat mensen [met] een houtkachel zich beter, gezonder, gelukkiger en succesvoller voelen dan mensen zonder. [Natuurlijke warmte] is een bron van gezondheid, veiligheid en ontspanning.” Het maakt nieuwsgierig naar het complete onderzoek, maar dat heeft het bestuur niet in het bezit.

Illustratie Marit Dekker



Anti-stokers: ‘Alle houtstook is ongewenst’

Zijn gecertificeerde kachels een oplossing voor mensen met een longziekte die last van houtstook hebben? Nee, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds met nadruk: „Met houtkachels is het net als met roken: ook een beetje roken is slecht, zowel voor je eigen gezondheid als voor de mensen in je omgeving. Wij vinden dat mensen zich bewust moeten worden van de gezondheidsrisico’s van alle houtrook. Wij zeggen dan ook: stook niet.”

Het Longfonds meldt in verschillende publicaties dat 750.000 van de 1,2 miljoen mensen met een longziekte regelmatig benauwd zijn door houtrook. Het baseert zich op jaarlijks onderzoek onder duizend patiënten, uitgevoerd door instituut Nivel (voor onderzoek in de zorgsector).

Lees ook: Houtstoken zorgt voor kwart van fijnstofemissie

Mistige en windstille dagen zijn voor alle patiënten de grootste boosdoener, in combinatie met uitlaatgassen en dampen die de lucht op zulke dagen ‘zwaar’ maken. Gevraagd naar gewenste maatregelen van de overheid denken acht van de tien enquêtedeelnemers vooral aan verkeersmaatregelen. Een algeheel verbod op houtstook zou de steun krijgen van een kwart van de ondervraagden.

Directeur Michael Rutgers zegt hierover: „Wij willen dat álle bronnen van luchtvervuiling worden aangepakt, en dus ook houtrook.” Het Longfonds heeft deze zomer een manifest naar politieke partijen in gemeenten gestuurd, in de hoop dat ze maatregelen voor schonere lucht opnemen in hun programma’s voor de raadsverkiezingen van maart volgende jaar. Het fonds bepleit hierin dat gemeenten houtstookvrije wijken instellen.

Enkele gemeenten – waaronder Utrecht, Helmond en Nijmegen – experimenteren al met wijken waarin houtstook verboden is. „Wij vinden dat er snel meer van zulke wijken moeten komen”, stelt de Longfonds-directeur. „En als wijken van het aardgas af gaan, moeten er alleen gezonde alternatieven komen, zonder het verbranden van biomassa.”

Veruit de meeste gemeenten zoeken de oplossing vooralsnog in voorlichtingscampagnes over bewust stoken. Het Longfonds ziet op zichzelf het nut hiervan, „mits de nadruk ligt op gezondheidsschade”, zegt directeur Rutgers. Tegelijkertijd onderstreept hij dat het stook- en rookprobleem uiteindelijk niet via voorlichting alleen valt op te lossen. Hoe wel? Rutgers: „Het RIVM kondigt nu per provincie ‘stookalerts’ af, op dagen met mist, smog of windstil weer. Op dit moment is dat een advies. Wij vinden dat onvoldoende.”



Verkopers: ‘De overheid moet ingrijpen’

Gert Kooij is vice-voorzitter en zegsman van de brancheorganisatie NKH, die leveranciers van haarden en kachels verenigt. Hij kiest zijn woorden met zorg: „Voortschrijdend inzicht leert ons dat de open haard een verouderde stookmethode is.”

Staan álle leveranciers achter dit standpunt? Is er binnenkort geen vakman meer te vinden die een open haard in huis komt metselen? Kooij: „Niet alle bedrijven zijn lid van onze club. Wij zijn de ondernemers met moreel besef, die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.” En, ook dat wil hij gezegd hebben: „Wij gaan alléén over de binnenstook. Wij houden ons verre van vuurkorven en barbecues buiten.”

Lees ook: Houtstook: de ‘hete aardappel die niemand durft door te slikken’

Net als de Longfonds-directeur vindt branchebestuurder Kooij dat de overheid een krachtigere rol moet spelen. „Ik heb meer problemen met Haagse ambtenaren dan met de standpunten van het Longfonds”, zegt hij. Een voorbeeld: „Het ene ministerie, van Economische Zaken, heeft houtstook jarenlang toegejuicht, ook van particulieren, als alternatief voor olie en gas. Het andere, van Milieu, dwarsboomt houtstook in het kader van een nationaal Schone Luchtakkoord.”

Kooij geeft toe: de ene stookwijze is de andere niet. Maar ook hier verwijst hij naar Haagse tegenstrijdigheden. „In Nederlandse huizen zitten bij elkaar zo’n 850.000 stookplaatsen: 250.000 open haarden, 190.000 inbouwhaarden, 350.000 losse kachels en 50.000 pelletkachels. Ruim de helft van die kachels is verouderd en daardoor zeer vervuilend. De overheid ontmoedigt het gebruik van dieselauto’s. Waarom dan niet ook die van walmende oude kachels?”

Kent de branchevoorman het antwoord op zijn eigen vraag ook? Ja. Trefwoord: vrije marktwerking. „Sinds een jaar is in Nederland een Gasketelwet van kracht: onderhoudsmonteurs moeten speciaal opgeleid zijn om ervoor te zorgen dat CV-ketels geen brand of gezondheidsschade veroorzaken. Wij hebben gezegd: laat álle haarden en kachels in woonhuizen onder die wet vallen. Maar nee, dat zou de markt verstoren.”

Ander voorbeeld van een bureaucratische belevenis. Kooij: „Al jarenlang hebben wij een discussie met ambtenaren over de vraag of een houtkachel een eindproduct of een halffabrikaat is.” Waarom dat belangrijk is? „Omdat bij halffabrikaten de verplichting geldt dat geschoolde vaklui kachels komen aansluiten en installeren. Als dit vakkundig gebeurt, kunnen moderne kachels heel schoon worden afgesteld. Voor eindproducten geldt dat iedere amateur ermee mag doen wat hij wil. Marktplaats staat vol met antieke potkachels, waarin je van alles kunt verbranden. Aan de verkoop en het gebruik van die kachels moet de overheid echt een einde maken.”