Van échte asielzoekers naar een spoedcursus decadentie van het laatkapitalisme

De 45-jarige Sheelan ligt plat achterover in het ziekenhuis in Wit-Rusland als ze het NOS Journaal vertelt hoe ze vanuit Wit-Rusland door het bos richting Poolse grens werd gestuurd. Daar wilde de Iraaks-Koerdische asiel aanvragen, maar ze werd teruggestuurd naar Wit-Rusland. „Daar moesten we meteen weer richting Polen. Ze maakten ons bang met honden.” Al een maand zit ze vast in een mensonterend heen en weer. Adam, haar zoon van acht: „We waren in het bos en we waren bang. De kinderen vielen telkens en hun kleding scheurde.” Adam buigt zich iets voorover en richt zijn blik op de NOS-microfoon: „Red ons, alstublieft.”

We zullen zien. Voorlopig maakt Fort Europa geen aanstalten om de eigen regels (géén pushbacks) te volgen. De pijnlijke gevolgen waren maandag te zien in de met een Gouden Kalf bekroonde documentaire Shadow Game (KRO-NCRV), over minderjarige asielzoekers die proberen de poorten van de Unie te bereiken. In het noorden van Bosnië hebben ze spuitbussen haarlak en aanstekers bij zich om wilde dieren te verjagen, maar het zijn de mensen die ze moeten vrezen.

Kroatische grenswachten slaan hard. Er zijn ruggen vol striemen, open wonden. Een jongen vertelt dat hij door veertien mannen is geslagen; ze gebruikten ook stroomstootwapens. Telefoons werden kapotgeslagen. Op andere beelden zien we grenswachten op een smekende migrant aflopen en hem tegen de grond slaan. Zijn spullen worden weggegooid.

Terug naar start

Het is makkelijker als je het als een spel beschouwt, leggen de tieners uit. Ze spelen de train game, de truck game, de walking game – afhankelijk van het vervoermiddel. Een rivier, een grensovergang of een ander obstakel is een level dat je moet zien te halen. Meestal eindigen de tochten ermee dat ze terug naar start moeten en dan een nieuwe poging ondernemen. Twee keer, vijf keer, tien keer.

Regisseurs Eefje Blankevoort en Els van Driel maakten Shadow Game deels op basis van wat de jongeren zelf met hun telefoons filmden. Soms zeggen ze vol bravoure dat ze „de game gaan spelen”, vaker hoor je ze vertellen over hoe ze al maanden of jaren dolen langs de Europese ‘buitengrens’. „Ik kan mijn jeugd niet meer overdoen”, zegt de oudste van twee broers. „Maar mijn broer hopelijk wel. Ik hoop dat hij nog even kind kan zijn.”

Mijnenveld

Het Bosnische kamp Bira is berucht. „Ik slaap in een bos vol monsters”, vat een van de jonge bewoners samen. Vanuit Bira besluit Mohammed, een veertienjarige jongen met een blauwe bril, de walking game te doen. Hij heeft dan al huilend verteld hoe hij door de Kroaten bij een eerdere poging is mishandeld. Onderweg komen ze langs een rood bord met een doodshoofd. Vast iets met de Kroatische grens en verboden toegang, zeggen ze wijs. „We lopen door.” In werkelijkheid waarschuwt het bord voor een mijnenveld. Mohammed heeft het gered, want hij zat met de documentairemakers maandag aan tafel bij M, waar hij vertelde dat hij een vmbo-t opleiding volgt. Zijn uiteindelijke doel is dokter worden.

Terwijl NPO2 het pijnlijke Shadow Game uitzond, was er op NPO3 een programma te zien dat er een monsterlijk beeldrijm mee vormde: Hunted, een spoedcursus decadentie van het laatkapitalisme. Hunted (Avrotros) is een soort Shadow Game, maar dan als amusement – en nep. Zes duo’s moeten uit de greep van een opgewonden opsporingsteam zien te blijven. Tegen het eind hadden twee kandidaten zich verstopt op een camping in Drenthe. Daar kwamen de opsporingsmannen aangestapt met het plan om de beheerder flink bang te maken door te dreigen de hele camping overhoop te halen („Ook al mogen we dat niet doen”). De „voortvluchtigen” werden in een schuur gevonden. Ze moesten tegen de muur staan en kregen handboeien om. Geinig, want het is maar een spelletje. Dit wel.