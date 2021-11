Scherpe dialogen over racisme in sereen zwart-wit in ‘Passing’

Met een filmadaptatie van het boek Passing heeft Netflix het werk van Nella Larsen, een van de opmerkelijkste schrijvers uit de Harlem Renaissance, nieuw leven in geblazen. Larsen (dochter van een Deense immigrante en een Afro-Caribische vader) fileert feilloos hoe het sociale construct rondom huidskleur bepalend was voor je bewegingsvrijheid, zonder andere machtstructuren als klasse en seksisme uit het oog te verliezen.

Het boek Passing werd gepubliceerd in 1929 en speelt zich af tijdens de gesegregeerde roaring twenties in New York. Serene beelden in zwart-wit omlijsten in de film de scherpe dialogen, en laten het krachtige en subtiele spel van de fenomenale hoofdrolspelers Tessa Thompson en Ruth Negga knap uit de verf komen. Beide acteurs zijn terecht getipt als kanshebbers voor een Oscar.

Een grillig vervolg op een jeugdvriendschap tussen twee Afro-Amerikaanse vrouwen, beiden met een lichte huidskleur, zwengelt het verhaal aan. Twaalf jaar nadat ze het contact verloren hebben treffen Irene Redford (Thompson) en Clare Kendry (Negga) elkaar opnieuw. Redford is inmiddels getrouwd met een welvarende Afro-Amerikaanse arts en vormt met haar gezin een spil binnen de opbloeiende zwarte gemeenschap in Harlem. De extraverte Kendry, met peroxideblond haar, gaat door als een witte vrouw, en is getrouwd met een racistische bankier die geen weet heeft van haar Afro-Amerikaanse wortels. Haar man geeft haar de het koosnaampje ‘Nig’, omdat haar huidskleur steeds donkerder wordt.

In het regiedebuut van Rebecca Hall wordt de opleving van de jeugdvriendschap in eerste instantie opgedrongen aan de behoudende Redford. Met haar toenadering zoekt Kendry contact met de zwarte wortels die ze binnen haar huwelijk verloochent. Redford lijkt daarmee de morele bovenhand te voeren, maar gaandeweg lijken de zekerheden waaraan zij zich vasthoudt net zo sterk een sociaal construct als de regels die haar worden opgelegd door de buitenwereld.

Dramafilm Passing Regie: Rebecca Hall. Met: Tessa Thompson, Ruth Negga. Op: Netflix. ●●●●●

