Privékunstcollectie van gescheiden koppel levert meer dan een half miljard op

De boedel verdelen na een echtscheiding is niet altijd makkelijk, maar zo spectaculair als bij het New Yorkse miljardairsechtpaar Macklowe wordt de afwikkeling niet snel. Hun gezamenlijke kunstcollectie, met werken van onder meer Picasso, Mark Rothko en Andy Warhol, werd maandag voor een deel geveild. Opbrengst: 676 miljoen dollar (594 miljoen euro).

Een Amerikaanse rechter had de verkoop van de kunstcollectie bevolen, omdat vastgoedmagnaat Harry Macklowe en zijn ex-vrouw Linda het maar niet eens konden worden over de waarde van hun collectie, melden verschillende internationale media.

Het gebrouilleerde ex-koppel moet de honderden miljoenen eerlijk verdelen. De Macklowes waren 57 jaar getrouwd. Het huwelijk strandde in 2016 toen Harry ervandoor ging met zijn buitenechtelijke vriendin.

De scheidingsadvocaat van Harry had eerder bij de rechter verklaard dat de collectie van moderne en hedendaagse kunst 60 tot 75 procent van het totale vermogen van de Macklowes vormt, schrijft Curbed, een website over onroerend goed. Op hun gedeelde bankrekening zou ‘slechts’ 1,37 miljoen dollar (999.000 euro) hebben gestaan — dat bedrag werd al eerlijk verdeeld.

De waarde van de kunstcollectie bleek een cruciale factor voor het echtscheidingsconvenant. Linda, die een ere-functie bekleedt bij het Metropolitan Museum of Art, wilde de kunstwerken stuk voor stuk verkopen. Harry moest daar niks van hebben. Omdat ze het niet eens konden worden over de totale waarde van hun kunstcollectie, bepaalde de rechter dat de collectie dan maar geveild moet worden.

Pinokkio

Van de 35 stukken die door veilinghuis Sotheby’s werden geveild, bleek No.7, een kleurrijk schilderij van Mark Rothko, het meest waardevol. Het schilderij werd verkocht voor 82,5 miljoen dollar, volgens zakenblad Forbes de op een na hoogste prijs die ooit is betaald voor een werk van de kunstschilder. De verwachtingen waren het hoogst gespannen voor Le Nez van Alberto Giacometti, een sculptuur met een neus die niet onder doet voor die van Pinokkio. Dat werd verkocht voor ruim 78 miljoen dollar. Verder werden kunstwerken van onder anderen Willem de Kooning, Jackson Pollock en Agnes Martin en voor tientallen miljoenen per stuk geveild.

The New York Times schreef eerder dat de kunstcollectie zo groot is dat ze niet paste in hun villa buiten de stad en hun gigantische New Yorkse woning, die bestaat uit zeven samengevoegde appartementen. In mei 2022 volgt een tweede veiling van de Macklowe-collectie waar dertig stukken onder de hamer zullen worden gebracht.