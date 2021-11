Politici zonder coronapas hadden niet geweigerd mogen worden bij cafés

Tweede Kamerleden, raadsleden of andere volksvertegenwoordigers hoeven in onder andere horeca en culturele instellingen geen coronatoegangsbewijs te tonen als zij daar beroepshalve moeten zijn. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) in antwoord op spoedvragen van SGP-Tweede Kamerleden Kees van der Staaij en Chris Stoffer.

De SGP’ers signaleerden eerder, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een opeenstapeling van incidenten rond politici die niet gevaccineerd zijn of het gebruik van de coronapas principieel afwijzen. Zo werden begin vorige maand in Den Bosch PVV’ers en 50Plussers geweigerd in een café waar de aftrap van de lokale verkiezingen werd gehouden omdat ze geen coronabewijs lieten zien. Ook in Cuijk en Nijmegen vonden dergelijke incidenten plaats.

Volgens Grapperhaus hadden die politici niet geweigerd mogen worden, zo blijkt uit zijn beantwoording. Overal waar de QR-pas inmiddels verplicht is, geldt dat niet voor politici omdat er in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ een uitzondering is gemaakt voor iedereen die „beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verricht”. Dat geldt dus ook voor openbaar bestuurders en volksvertegenwoordigers, net als voor journalisten, aldus de minister. „De tijdelijke regeling brengt dus voor hen geen beperkingen met zich mee.”

Onduidelijkheid

Volgens Kamerlid Stoffer is er te lang onduidelijkheid geweest over de praktijk van de tijdelijke Covid-wet en is er mensen „onrecht aangedaan door te vragen om zo’n coronapas, waar dat helemaal niet mag”. Hij verwijst daarbij naar een affaire in Limburg waar twee Statenleden, van PvdD en FVD, een vergadering wilden bijwonen van de vertrouwenscommissie over een nieuwe commissaris van de koning. Die werd georganiseerd in een horecagelegenheid waar om een QR-code werd gevraagd, die ze niet wilden lieten zien. Ze mochten er niet in. „Terwijl ze helemaal niet geweigerd hadden mogen worden”, aldus Stoffer. Ze konden wel buiten, in de regen, bijpraten met de voorgestelde kandidaat. Dat weigerden ze.

In de beantwoording geeft Grapperhaus ook aan dat de QR-pas niet gevraagd mag worden in buurt- of wijkcentra. Er mag zelfs zonder vaccinatiebewijs alcohol geschonken worden, zolang het om „besloten en georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen” gaat, schrijft de minister in zijn antwoorden. Maar ook in buurt- en wijkcentra is volgens Stoffer op aanzienlijke schaal om de coronapas gevraagd. „Het is goed dat de minister nu duidelijkheid geeft. Maar dat heeft wel te lang geduurd. Er is te vaak ten onrechte om die QR-pas gevraagd.”