Dramaserie ‘BuZa’ wil lans breken voor politici

Door een speling van het lot wordt oud-diplomaat Maarten Meinema in de serie BuZa opeens minister van Buitenlandse Zaken. Hij is een einzelgänger in de Haagse arena, hij heeft zijn geheel eigen manier van werken. En oh ja, hij grijpt te pas en te onpas naar de fles.

Dat laatste was één van de redenen voor Kees Prins (65) om ja te zeggen tegen de hoofdrol. Dat, en het feit dat Frank Ketelaar – met wie hij eerder Overspel, Bij ons in de Jordaan en de musical Hij gelooft in mij maakte – het scenario schreef, overtuigde hem weer terug te keren voor de camera’s. „Ik heb nog vijftien, hooguit twintig jaar om te doen wat ik wil. Ik maak mijn keuzes veel bewuster dan in het verleden het geval was”, stelt Prins. „Ik heb bijna alles wel een keer gespeeld. Maar die politieke arena en dat taalgebruik is mij volledig onbekend. Ik moest echt mijn best doen om dat politieke idioom geloofwaardig uit mijn mond te krijgen.”

Ook serieus een alcoholist spelen is iets dat hij nog niet eerder deed. „Bij dronken scènes ligt komedie altijd op de loer: het wordt snel grappig”, legt de acteur uit. „Kijk naar De Lullo’s, om maar wat te noemen.” Om zich voor te bereiden op Meinema bestudeerde Prins heel veel dronken mensen. „Wat gebeurt er nou eigenlijk met mensen als zij te veel alcohol nuttigen? Ik ging bewust observeren tijdens van die gezellige avondjes. Mensen gaan nét iets trager bewegen met hun hoofd, of knipperen net iets lijziger met hun ogen. Van die uiterlijke kenmerken moet je het hebben.”

Andere spanningsboog

Wat de twee mannen verder bindt, is de onvoorwaardelijke liefde voor taal. „Ik hou van de zinnen die Frank op het papier zet. En als we samen gaan brainstormen, zitten we eigenlijk altijd binnen no-time op één lijn. Natuurlijk kan je twisten over details. Maar over de kern, wat is het verhaal dat verteld moet worden, zijn we het doorgaans meteen eens.”

Het plan voor de serie BuZa circuleerde al sinds 2014 in de Hilversumse wandelgangen, vertelt Frank Ketelaar. In eerste instantie wilde hij een tiendelige serie over Meinema maken, maar dat vond de NPO kostentechnisch een te groot risico. Voor een vierdelige miniserie durfden ze wel te tekenen. „Ik moest een hele nieuwe spanningsboog bedenken”, legt de maker van hitseries als Klem en Overspel uit. „Vier afleveringen is een opgeknipte film, dus allerlei subplots rond bijpersonages sneuvelden. Misschien kan ik die ooit nog gebruiken als er een tweede seizoen van BuZa komt.”

De politieke arena leverde in het buitenland iconische series als House of Cards, Borgen of West Wing op. In Nederland is het aantal politieke series door de jaren heen op de vingers van één hand te tellen. „Politiek drama kost vaak veel geld”, denkt Ketelaar. „De NPO heeft zijn nek een paar jaar terug uitgestoken met De Fractie, dat werd niet het succes dat wel was gehoopt.” Inhoudelijk ziet de scenarist-regisseur alleen maar voordelen. „In de politiek moeten mensen onder hoge druk besluiten nemen die letterlijk over leven of dood gaan. Kijk onlangs naar de evacuatie van Afghanistan. Er zijn vast fouten gemaakt en verkeerde keuzes. Maar ik had op dat moment niet graag in de schoenen van Sigrid Kaag gestaan.”

Ter voorbereiding op de serie sprak Ketelaar uitgebreid met Ben Bot, die in de kabinetten Balkenende II en III minister van Buitenlandse Zaken was. „Misschien heb ik met BuZa toch een lans voor politici willen breken”, stelt Ketelaar peinzend. „Er zijn de afgelopen jaren zoveel redenen geweest om het vertrouwen in de politiek te verliezen: de toeslagenaffaire, het aardgasschandaal. Maar je moet wél mensen hebben die het willen doen. Die op die plek willen gaan zitten en zeggen: ik neem die verantwoordelijkheid. Ongeacht de last die je elke dag met je meezeult en de bakken stront die je elke dag over je heen krijgt.”

Bevlogenheid en visie

Hoofdrolspeler Prins ging niet in de leer bij ex-bewindslieden. „Ik heb wel gekeken naar beelden van voormalige ministers van Buitenlandse Zaken”, vertelt hij. „Maar die mensen worden alleen gefilmd als zij in functie zijn. De serie toont ook vooral hoe het er achter de schermen aan toe gaat.”

Misschien had hij in gedachten, al dan niet bewust, Hans van Mierlo voor ogen, die de functie van BuZa bekleedde in het kabinet Kok I. „Maar ik besloot de rol toch vooral op mijzelf te betrekken. Meinema is ook een buitenstaander die opeens in de politieke arena belandt. Zou ik, Kees Prins, een ander mens worden als ik opeens op die plek werd neergezet? Ik heb hem vooral gespeeld zoals ik zelf zou reageren in die situatie.”

Zijn personage in de serie is bovenal een integere man, constateert Prins. „Ik waardeer het dat hij tegen alle klippen op de koers blijft volgen waar hij van overtuigd is. Ik snáp hoe democratie werkt, ik snáp dat we in Nederland een poldermodel nodig hebben en altijd moeten zoeken naar de consensus. Hugo de Jonge moet met twintig partijen overleggen voordat hij een coronabesluit kan nemen – het is toch gekmakend hoeveel tijd en energie dat af en toe kost. Kijk naar de manier waarop er over het klimaat wordt onderhandeld, of hoe er per procentje op de CO2-uitstoot wordt beknibbeld.” De acteur mist in Den Haag de bevlogen politici met visie over hoe waar het met de wereld heen zou moeten gaan. „Ik kan niemand noemen die mij de afgelopen jaren wist te begeesteren, die mij wist te overtuigen: zó kunnen we Nederland klaarstomen voor de toekomst. In dat opzicht zou Nederland best wel een Meinema kunnen gebruiken.”

BuZa is vanaf 19 november te zien op NPO1, 21.30 uur.