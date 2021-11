Nederlandse economie weer groter dan voor pandemie

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van dit jaar met 1,9 procent gegroeid vergeleken met drie maanden eerder. Daardoor is de economie voor het eerst weer groter dan voor de coronapandemie. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei is sterker dan economen eerder hadden verwacht en is vooral veroorzaakt door de uitgaven van huishoudens, die in het derde kwartaal 5 procent meer hebben besteed dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

De groei is volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen in „vrijwel alle bedrijfstakken zichtbaar”. Particulieren gaven meer uit aan onder meer recreatie, cultuur, horeca en kleding. Daarnaast is in het derde kwartaal meer geïnvesteerd in woningen en machines. Wel werden minder personenauto’s aangeschaft. Ook de overheid gaf in het derde kwartaal meer uit, onder meer aan de vaccinatiecampagne en coronatesten.

In het derde kwartaal van dit jaar telde Nederland 294.000 werklozen, dat zijn er 13.000 minder dan een het kwartaal ervoor. Eind september stonden er nog 371.000 vacatures open, een toename van 45.000 vergeleken met het tweede kwartaal. De toename van het aantal vacatures in combinatie met de dalende werkloosheid zorgt voor een zeer krappe arbeidsmarkt: volgens het CBS staan tegenover elke 100 werklozen 126 vacatures.