Middelnederlandse moraliteit ‘Elckerlijc’ in een modern jasje

De moraliteit, het middeleeuwse equivalent van educatiekunst, lijkt een bescheiden comeback te maken. Eerder dit jaar was een moderne versie van de ridderroman Sir Gawain and the green knight in de bioscopen te zien, nu komt theatercollectief URLAND met een enscenering van het Middelnederlandse toneelstuk Elckerlijc. In beide verhalen draait het om een personage dat verantwoording moet afleggen voor zijn daden en onderweg allegorische personages ontmoet die hem bijstaan of van zijn pad dreigen af te brengen. Zowel filmregisseur David Lowery als URLAND trachten in hun bewerkingen de mystiek en de ongrijpbaarheid van een hogere macht tot leven te brengen.

In hun enscenering van Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc heeft URLAND er grotendeels voor gekozen om de oorspronkelijke tekst intact te houden. Het middeleeuwse dialect is voor moderne oren moeilijk te begrijpen, en het wordt niet boventiteld. Je krijgt genoeg woorden mee om de algehele strekking van het stuk en de individuele scènes mee te krijgen (mede dankzij het heldere spel van de acteurs), maar de nuances in de dialogen gaan verloren.

Theatrale mis

Zo komt de nadruk op de muzikaliteit en de poëzie van de tekst te liggen, en wordt de rituele vorm van de enscenering kracht bij gezet. Vanwege het geëxalteerde spel van Phi Nguyen als God en Thomas Dudkiewicz als De Dood wanen we ons vanaf het begin in een theatrale mis waarin de nietigheid van de mens ten opzichte van zijn schepper centraal staat. Het duistere lichtontwerp van Hendrik Walther en de onheilspellende soundscape van Jimi Zoet zetten het gevoel van oud-testamentische noodlottigheid nog extra in de verf.

De focus op mysterie zorgt er wel voor dat de eigen, hedendaagse accenten die het collectief in het verhaal legt enigszins oppervlakkig voelen. Deze Elckerlijc, die in het oorspronkelijke verhaal symbool staat voor iedere mens die aan het eind van zijn leven bij God terechtkomt, is in deze versie expliciet een witte man – dat wordt duidelijk doordat hoofdrolspeler Marijn Alexander de Jong aan het eind van het stuk uitsluitend door acteurs wordt geflankeerd die in hun uiterlijk van de norm afwijken. Zo lijkt het gezelschap een link te willen leggen tussen het woord Gods en een ‘woke-beweging’ die het op de heerschappij van de witte man zou hebben voorzien. Dat is in potentie zowel een interessant als problematisch uitgangspunt, dat vanwege de trouw aan de oorspronkelijke, voor moderne oren moeilijk te volgen tekst onderontwikkeld blijft.

