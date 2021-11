Met vertrek benadrukt Shell vooral zijn eigen existentiële probleem

Het is gedaan: Shell, binnenkort niet langer Royal Dutch, verhuist zijn hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk. Topman Ben van Beurden, de hoogste financiële functionaris, en nog wat topmanagers opereren straks vanaf de andere kant van de Noordzee. Shell wordt zo geheel Brits, in bedrijfsvorm en locatie. Dat is in 2018 ook al gebeurd met Unilever, volgens grotendeels dezelfde lijnen. De binationale, duale structuur waarmee voor beide ondernemingen om en nabij een eeuw kennelijk prima te leven viel, blijkt nu een te grote hindernis bij het effectief ondernemen en financieren.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Een laatste, vrij bizarre poging van het kabinet om de dividendbelasting alsnog af te schaffen, strandde maandag op dezelfde dag waarop zij begon. En hoewel die dividendbelasting, die in Nederland wél geldt en in het Verenigd Koninkrijk niet, ongetwijfeld een factor is geweest in het besluit van Shell, kan dit moeilijk doorslaggevend zijn geweest. Op het concern werken meer krachten: de energietransitie en afkerige beleggers zoals pensioenfonds ABP; nieuwe belagers zoals belegger Third Point, die het concern liefst zouden opdelen; de Brexit en andere geopolitieke verschuivingen.

De vraag is hoe rampzalig het vertrek van Shell wordt. Nederland moest in de snel veranderende wereld al leren leven met een veel kleiner internationaal profiel dan het gewend was. Dat geldt ook voor zijn bedrijven. Nog niet zo lang geleden waren Shell en Unilever te beschouwen als informele vertegenwoordigers van Nederland, met een netwerk van fabrieken en kantoren dat zich over de wereld uitstrekt. ABN Amro, dat na een overname aan de vooravond van de financiële crisis van 2008 in stukken werd gescheurd, was destijds als internationale bank weinig minder dan een alternatief web van consulaten. Hetzelfde gold, in mindere mate, voor ING – zeker na de overname van het Britse Barings.

In dit licht is het, overigens, extra pijnlijk dat de daadwerkelijk ambassades en consulaten van Nederland eveneens een gestage aderlating hebben ondergaan. De zintuigen voor de rest van de wereld zijn minder verfijnd.

In economische zin hoeft er daarentegen weinig te veranderen. De bedrijvigheid gaat gewoon door, en blijft bijdragen aan de samenleving – in positieve en (milieu) negatieve zin. Bovendien betreft het hier, zoals bij Shell en Unilever, private ondernemingen waarbij aandeelhouders het laatste woord hebben. Daar valt weinig tegenin te brengen. En mochten fiscale overwegingen, zoals de dividendbelasting, een belangrijke rol spelen bij beslissingen over de locatie, dan moet hier ook de betrekkelijkheid van worden ingezien. Elke handreiking, voorkeursbehandeling of ander douceurtje gaat ten koste van betere voorwaarden voor andere bedrijven. En bovendien: een onderneming die niet innovatie, onderzoek, ontwikkeling of uitgekiende bedrijfsprocessen doorslaggevend vindt, maar het fiscale klimaat, geeft blijk van ideeënarmoede en gebrekkige ondernemingszin.

Want er komen andere, nieuwe, bedrijfstakken op die in de toekomst een grotere toegevoegde waarde hebben dan gezichtscrème of motorolie. Welke ravage financiële giganten, die niet in verhouding staan tot de binnenlandse economie, kunnen aanrichten, bleek in 2008. Kortom: bij een vertrek van chipmachinebouwer ASML, om een voorbeeld te noemen, zou paniek gerechtvaardigd zijn. Niet bij een oliemaatschappij die de eerstvolgende tien jaar vooral bezig zal zijn om niet door de geschiedenis te worden ingehaald.