Met bereiken testcapaciteit komt belangrijk ‘wapen’ tegen het coronavirus in de knel

De GGD kan de toestroom van mensen die zich willen laten testen op het coronavirus niet meer aan. Op maandag werden 116.000 testafspraken gemaakt, een dagrecord en veel meer dan de maximale capaciteit van zo’n 90.000 tests per dag. De GGD wil de testcapaciteit in de komende weken verder uitbreiden naar 125.000 tests per dag, maar het is zeer de vraag of dat lukt, meldt koepelorganisatie GGD GHOR: „We lopen aan alle kanten tegen het maximum van onze capaciteit aan”, zegt Jaap Eikelboom, programmadirecteur Covid-19.

Een te kleine testcapaciteit heeft grote consequenties voor de bestrijding van het virus. Testen wordt als een van de belangrijkste wapens in de strijd tegen het virus gezien. Mensen die besmet blijken kunnen zich isoleren en de GGD probeert mogelijk besmette contacten op te sporen om de besmettingsketen te doorbreken.

Testen is ook de enige manier waarmee mensen zekerheid kunnen krijgen of ze een gewone verkoudheid te pakken hebben of het coronavirus. De GGD roept nu al mensen op waarbij het „niet direct lukt” om een afspraak te maken thuis te blijven zolang de klachten aanhouden. Daarnaast is testen ook van belang om te zien waar besmettingen plaatsvinden en in welke (leeftijds)groepen, zodat er kan worden ingegrepen als dat nodig is. Anders zijn al snel generieke maatregelen nodig, zoals de sluiting van sectoren.

‘Explosieve groei’

De GGD bereidde zich dit najaar voor om 40.000 tests per dag te kunnen uitvoeren en bij nieuwe uitbraken van het coronavirus binnen vijf weken op te schalen naar een maximum van 90.000 tests per dag. Afgelopen week, bleek dinsdag uit statistieken van het RIVM, werden gemiddeld zo’n 80.000 tests per dag uitgevoerd.

Of nog verder opgeschaald kan worden is afhankelijk van hoeveel personeel kan worden gevonden. „We zijn al weken hard bezig meer mensen aan te nemen maar tegen deze explosieve groei kunnen wij bijna niet werven”, zegt Eikelboom.

De GGD zoekt ook personeel voor bron- en contactonderzoek en voor de vaccinatiecampagne voor de derde prik, die eind deze week begint. Daarnaast zijn er grote commerciële teststraten die onder meer tests afnemen voor het coronatoegangsbewijs.

De grote testvraag leidde tot lange wachttijden bij de teststraten en de telefoonlijnen. Vorige week bedroeg de wachttijd tussen het inplannen van een afspraak en de daadwerkelijke afname 15,5 uur. Daarna moest nog gemiddeld 20 uur op een uitslag gewacht worden, schreef demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vorige week aan de Tweede Kamer. Vooral in de ochtenduren „piekt” het aantal testaanvragen.