Louis Hothothot, maker van openingsfilm IDFA: ‘Ik ben niet meer boos op mijn ouders’

De ouders van Louis Hothothot (pseudoniem van Louis Yi Liu) beslisten ten tijde van de strenge Chinese eenkindpolitiek om hem te krijgen terwijl ze al een dochter hadden. Achteraf gezien een slecht idee, zegt de moeder van 35-jarige filmmaker droog tegen haar zoon in het eerste hoofdstuk van zijn documentaire Four Journeys, de openingsfilm van IDFA.

Hothothot registreerde de opmerking van zijn moeder tijdens de eerste trip die hij naar zijn geboorteland China maakt na een verblijf van vijf jaar in het buitenland. Hij volgde onder meer een Master aan de Amsterdamse Filmacademie. Hothothot: „Als mens denk je op dat moment: ik pak mijn koffers en ga terug naar Nederland. Maar ik was daar als kunstenaar en had een camera vast, dus ik bleef.”

Hothothot werd na zijn geboorte wat in China een ‘zwart’ kind heet. Hij was illegaal tot zijn ouders de hoge boete betaalden die gelijk stond aan driemaal een jaarsalaris. Daarnaast moest zijn vader zijn droom om ooit politiek carrière te maken vaarwel zeggen.

Enorme offers

Naarmate de film vordert en Hothothot verschillende keren teruggaat naar China en praat met uiteenlopende familieleden, ontdek je samen met de regisseur welke trauma’s er onder de harde opmerking van zijn moeder verstopt zitten.

Hothothot: „Na die eerste reis was ik best verward door alle veranderingen die ik in China had gezien, maar ook door wat mijn moeder zei, want het is naast een voor mij enorm pijnlijke, ook een erg ironische opmerking.” Zijn ouders brachten immers de enorme offers omdat juist zijn moeder een tweede zoon zo graag wilde; hun eerste zoon was als tweejarige omgekomen bij een ongeval. Om Louis op een veilige plek geboren te laten worden maakten zijn ouders met zijn tweejarige zus een reis van duizenden kilometers door China.

Four Journeys is een collage-achtige film. Het ene moment poëtisch en symbolisch; bijvoorbeeld als de filmmaker details uitlicht van een familieportret dat werd gemaakt op het Plein van de Hemelse Vrede tijdens de zoektocht naar een plek om te bevallen. Op andere momenten is de film hard en confronterend, als de regisseur zijn ouders erop wijst hoe ze tekort zijn geschoten en welke impact hun keuzes hebben gehad op zijn zus en hemzelf.

Familieportret op het Plein van de Hemelse Vrede, beeld uit de documentaire ‘Four Journeys’.

Volgens Hothothot was het niet gemakkelijk om dit soort gesprekken te voeren, maar werd hij gedreven door woede omdat zijn ouders jarenlang weigerden vragen over het verleden te beantwoorden. Opgroeien als ‘zwart kind’ was voor hem enorm ingrijpend. „Tot mijn zesde, het moment dat mijn ouders de boete konden betalen en ik legaal werd, had ik bijvoorbeeld geen recht op onderwijs. Mijn ouders kenden gelukkig iemand op de school van mijn zus, waardoor ik als vierjarige naast haar in de klas aan hetzelfde bureau mocht zitten. Maar je voelt dat je anders bent: zij kreeg als officiële leerling een lesboek, ik kreeg de kopietjes die mijn vader voor me had gemaakt.”

In de film wordt duidelijk dat de ‘andere status’ die Hothothot en ook zijn zus hadden, zorgde voor veel onderlinge animositeit. Terwijl Hothothot al vanaf jonge leeftijd een soort schaamte voelde, was zijn zus juist jaloers op de vrijheid die haar broer had omdat hij op een zekere afstand stond tot de rest van het gezin. Hothothot: „Ik was niet graag thuis, vertrok op mijn zestiende naar Beijing om daar te studeren. Ik vond werk als grafisch ontwerper. Zodra ik financieel onafhankelijk was, verliet ik China. Omdat ik nu in Nederland woon, weet ik dat ik niet voor mijn ouders kan en hoef te zorgen.” Zijn autonome bestaan staat in groot contrast met zijn zus, die veel afhankelijker bleef van hun ouders. In de film klaagt ze geregeld over haar leven.

In China zijn miljoenen ‘zwarte kinderen’, vertelt Hothothot. Praten over wat het met je doet om illegaal op te groeien, gebeurt volgens de filmmaker weinig. De wijze waarop zijn ouders met het onderwerp omgaan is volgens hem representatief voor hun generatie. „Mogelijk komt het omdat de politiek in China mensen vooral stimuleert om naar de toekomst te kijken en niet te veel over het verleden en politieke misstanden na te denken. Veel mensen willen ook zelf geen pijnlijke herinneringen oprakelen. Dat geldt ook voor mijn ouders.”

Hothothots vader blijft in de film Mao verdedigen. Hothothot: „Over dat onderwerp heb ik als puber vaak ruzie met hem gehad.”

Waarom wil de regisseur het juist wel over dit onderwerp hebben? „Misschien ben ik meer gemotiveerd om iets te doen aan de pijn die ik voelde als kind. Ik ben ervan overtuigd dat je problemen alleen kunt oplossen door ze onder ogen te komen. Doordat ik in het buitenland verbleef ontstond er bij mij ook ruimte om hierover na te denken. Toen ik zelf nog in China woonde praatte ik er bijvoorbeeld met mijn toenmalige vriendin nooit over dat ik illegaal werd geboren. Ik voelde ook dat ik dit moest doen om dichter bij mijn ouders te komen.”

Liefde voor Mao

In het tweede en derde deel van de film snijdt Hothothot ook uitgebreid de omgang van zijn ouders met zijn overleden broer aan. Dat levert soms schrijnende momenten op. Zo wijst de regisseur zijn ouders erop hoe wreed het is dat zijn lichaam anoniem werd begraven in een bos en niet in een familiegraf. Ook het feit dat Hothothot en zijn huidige Franse vriendin mogelijk zelf geen kinderen willen, komt aan bod. Dat is een grote teleurstelling voor zijn traditionele ouders, die blijven hopen op een kleinkind.

Hielpen de confrontaties ook echt om dichter bij zijn zus en ouders te komen? „Ik weet niet exact wanneer het gebeurde, maar langzaam voelde ik tijdens mijn onderzoek steeds meer liefde voor hen. Ik had moeite om afscheid van ze te nemen op de luchthaven.”

De regisseur zegt zijn ouders beter te begrijpen, onder meer doordat hij in hun kindertijd en in de lokale tradities is gedoken, zoals de omgang met jong overleden kinderen. „Ik snap nu bijvoorbeeld beter waarom mijn vader nog steeds liefde voor Mao voelt. Hij behoort tot de eerste generatie die echt is opgegroeid onder Mao. Hij werd geboren in 1951, twee jaar nadat Mao de Volksrepubliek China uitriep. Zijn denken werd volledig bepaald door de partij. Dat verander je niet meer.”

Ook zijn ouders begrijpen hem nu beter, denkt de regisseur. „Ze hebben Europa bezocht en hebben gezien hoe ik hier leef. Ze beseffen nu beter dat je ook een goed leven kunt hebben zonder kinderen.”

