Leger en politie van Lagos probeerden bloedbad te verhullen

Leger en politie van Nigeria richtten vorig jaar oktober in Lagos een bloedbad aan onder vreedzame demonstranten. Ze logen over de toedracht en voorkwamen dat gewonde betogers medische hulp kregen. De talrijke ontkenningen destijds van de autoriteiten ten spijt staat na een officieel onderzoek nu vast dat met kogels op de demonstranten werd geschoten. Daarbij vielen tenminste 48 doden.

Aanleiding voor de protesten was een politie-eenheid die burgers terroriseerde. Een golf van protesten in heel Nigeria kwam vorig jaar op gang tegen de Sars, de Special Anti-Robbery Squad, een politie-eenheid gewelddadige misdaden moest bestrijden. In het notoir corrupte Nigeria was deze Sars uitgegroeid tot een criminele bende die vooral moderne jongeren met dure telefoons, computers en auto’s tot doelwit maakte.

Volgens Amnesty International zijn er tussen 2017 en 2020 tenminste 82 gevallen bekend waarin Sars mensen mishandelde, martelde en executeerde zonder proces. Zoals meer overheidsinstanties in Nigeria stond Sars boven de wet. De arrogantie van de speciale eenheid leidde tot woede in de talrijke deelstaten van de natie van ruim 200 miljoen inwoners.

Met scherp geschoten

Ook in de commerciële hoofdstad Lagos kwamen betogers dagenlang bijeen. Totdat in de avond van 20 oktober, in opdracht van de deelstaatgouverneur Babaji Sanwo-Olu, bij een demonstratie bij de tolweg Lekki werd ingegrepen. De betogingen waren steeds meer uiting geworden van algehele wrokgevoelens tegen de regering van president Buhari. De autoriteiten vreesden voor een grote opstand, een soort Nigeriaanse lente.

Na aankomst bij de tolweg schoten regeringssoldaten onmiddellijk met scherp op de duizenden goeddeels jonge betogers. Na enige tijd vertrokken de militairen en nam de politie het schieten over, zo staat in het maandag uitgelekte rapport van een panel van onderzoekers van de deelstaat. „Bij de Lekki-tolpoort beschoten, verwondden en doodden manschappen van het Nigeriaanse leger ongewapende en hulpeloze demonstranten die zich niet konden verdedigen, zonder provocatie of rechtvaardiging”, aldus het rapport, dat beschrijft hoe de vreedzame demonstranten met de Nigeriaanse vlag zwaaiden en het volkslied zongen.

Het onderzoeksteam werd ingesteld door gouverneur Babaji Sanwo-Olu, die aanvankelijk had gezegd dat er slechts twee betogers waren gedood.

Het leger probeerde onmiddellijk het „bloedbad”, zoals het onderzoeksteam de aanval kwalificeert, in de doofpot te stoppen. Soldaten voerden overhaast lichamen af en weigerden ambulances toegang. Videobeelden, gemaakt door het staatsbedrijf dat de tolpoort bewaakte, werden bewerkt, kogelhulzen snel opgeruimd. Volgens het rapport vreesden gewonde demonstranten in ziekenhuizen dat leger en politie hen zouden ontvoeren.

Zeer onveilig

Het onderzoekspanel werd geleid door een gepensioneerde rechter. Advocaten en een voormalig hoofd van de politie deden aan het onderzoek mee. Het is nu de vraag of er koppen gaan rollen na dit onderzoek, of dat, net als bij de politie-eenheid Sars het geval is, de straffeloosheid zal voortduren.

Nigeria is een van de gewelddadigste landen van Afrika, hoewel het niet in oorlog verkeert. Wegen tussen de grote steden zijn zeer onveilig door bandieten. In het noorden worden scholieren voor losgeld ontvoerd en in het noordoosten terroriseren radicale moslims al jarenlang de bevolking. President Buhari, een ex-militair, slaagt er niet in orde in deze chaos brengen. In een land waar ook overheden doordrongen zijn van deze cultuur van geweld, is het opmerkelijk dat een rapport als dit tot stand komt en verschijnt. Nog opvallender zou het zijn als er ook consequenties uit worden getrokken.

