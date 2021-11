Kleinere ziekenhuizen hebben het financieel lastig door corona

Kleine en middelgrote ziekenhuizen hadden het het afgelopen jaar financieel lastig vanwege corona. Dat concludeert accountantskantoor BDO dinsdag op basis van de jaarverslagen van 62 algemene ziekenhuizen. De ziekenhuizen schreven gezamenlijk over 2020 weliswaar een positief resultaat van 291 miljoen euro, maar die plus komt vooral op het conto van de grote ziekenhuizen. Volgens BDO is heeft de tweedeling tussen Nederlandse ziekenhuizen door de coronacrisis verscherpt.

BDO deelt jaarlijks aan de hand van de financiële situatie van de ziekenhuizen een rapportcijfer uit. Voor de kleine ziekenhuizen (met een omzet tot 150 miljoen euro) daalde het gemiddelde cijfer in 2020 van een 6,8 naar een 6,3. Bij de middelgrote ziekenhuizen was de teruggang nog groter; van een 7,0 in 2019 naar een 6,3 over de cijfers van vorig jaar. Grote ziekenhuizen, waartoe ziekenhuizen met opbrengsten van meer dan 300 miljoen euro toe behoren, scoorden net als in 2019 een 7,6. Er zijn het afgelopen jaar geen ziekenhuizen failliet gegaan, maar accountants hebben bij de jaarverslagen van drie ziekenhuizen hun zorgen geuit over de continuïteit.

Lees ook: ‘We stevenen rechtstreeks af op een zorginfarct’

Onder meer door de opvang en zorg van Covid-19-patiënten zijn de kosten voor de ziekenhuizen in 2020 met 1 miljard euro toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De stijging tot 20 miljard euro aan kosten werd onder meer aangedreven door een toename van de kosten voor ingehuurd personeel. Daar gaven de 62 ziekenhuizen in 2020 487 miljoen euro aan uit, 6 procent meer dan een jaar eerder. Volgens BDO een trend die zal aanhouden, aangezien de zorgvraag alleen maar toeneemt en er steeds minder zorgpersoneel beschikbaar is.

Een ander direct gevolg van de coronacrisis op de zorg is de toename van de reserveringen op vakantiedagen. Dat bedrag kwam in 2020 uit op 1,1 miljard euro, tegenover 1 miljard euro in 2019. Dat betekent dat een groeiend aantal werknemers vakantiedagen wil opnemen, maar dat het niet lukt deze uit te delen.