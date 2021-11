Nederland wil ‘komende weken’ 136 landgenoten evacueren uit Afghanistan

In Afghanistan zitten nog 136 Nederlanders die geëvacueerd willen worden door de overheid. Het demissionaire kabinet wil dit „de komende weken faciliteren”. Dat blijkt dinsdag uit een brief van ministers Ben Knapen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Henk Kamp (Defensie, VVD) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) aan de Tweede Kamer. Het genoemde aantal is inclusief kerngezinsleden, zoals kinderen of echtgenoten.

Het werkelijke aantal Nederlanders dat nog in Afghanistan verblijft is hoger; niet iedereen wil uit het land geëvacueerd worden. Volgens de bewindslieden heeft dit vaak te maken met familieomstandigheden.

In oktober liet Knapen nog weten dat zeker 2.100 mensen uit Afghanistan naar Nederland wilden komen. Onder hen zijn tolken, Nederlanders die nog in Afghanistan zijn en Afghanen die voor een internationale militaire- of politiemissie hebben gewerkt. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat dinsdag aan NRC weten het „niet netjes” te vinden om „op dit moment” aantallen te noemen van personen zonder de Nederlandse nationaliteit die wachten op evacuatie door Nederland. De Kamer bespreekt woensdag de situatie in Afghanistan.

Speciale gezant

Om de toekomstige evacuaties te begeleiden, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een Speciaal Gezant Afghanistan aangesteld. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor onderhandelingen met de Taliban en landen in de regio die Nederland kunnen helpen bij het organiseren van de repatriëring. Voor mensen die hun reisdocumenten op orde hebben, loopt het evacuatieproces volgens de bewindslieden „langzaam maar gestaag” door.

Het overbrengen van mensen zonder paspoort of vergelijkbare geldige reispapieren bestempelen de bewindslieden als „een uitdaging”. Voor deze personen wordt gezocht naar „creatieve mogelijkheden om hen aan reisdocumenten te helpen” of hen op een andere manier te ondersteunen bij hun komst naar Nederland.