Kabinet trekt extra geld uit voor coronasteun aan cultuursector

Het demissionair kabinet geeft extra steun aan de culturele instellingen die zijn getroffen door de coronamaatregelen die sinds 13 november gelden. Dat schreef het kabinet dinsdag aan de Kamer.

Het gaat allereerst om steun aan organisaties van evenementen die door de maatregelen niet door kunnen gaan. In plaats van 80 procent, krijgen zij nu 100 procent van de gemaakte kosten vergoed. Het kabinet heeft hiervoor in totaal 15 miljoen euro uitgetrokken.

Door de nieuwe coronamaatregelen is daarnaast de capaciteit van voorstellingen en concerten verder beperkt. Gold eerder een beperking van 75 procent van de normale bezetting van de zaal, nu geldt er daarnaast een maximum van 1.250 personen. Dat treft dus grote zalen met (tot 75 procent) uitverkochte voorstellingen. Daarom is de zogeheten suppletie-regeling van het Fonds Podiumkunsten uitgebreid. Voorheen konden instellingen de 25 procent kaartjes die ze door de maatregelen niet mochten verkopen vergoed krijgen, nu kunnen ze tot 55 procent van de kaartjes vergoed krijgen, afhankelijk van de grootte van de zaal. Hiervoor trekt het demissionaire kabinet 16,5 miljoen euro uit.

Ook maakte cultuurminister Ingrid van Engelshoven dinsdag haar herstelplan voor de sector bekend, dat wordt besproken bij de behandeling van de cultuurbegroting op maandag 22 november. Dat is beperkt relevant, omdat ze daarbij ook vermeldt dat een volgend kabinet zal moeten beslissen over de uitwerking van het plan en het toekennen van budget ervoor.

Coulance

Relevanter voor nu is haar reactie op verschillende moties die de Kamer eerder heeft aangenomen. De overkoepelende wens van Kamer en minister is dat de sector rust en ruimte krijgt om te herstellen van de schade die corona heeft aangericht, en om zich aan te passen. Daarom geeft de minister bij het herstelplan aan dat is besloten tot 2024 coulance te betonen: ze zal de instellingen niet afrekenen op hun prestatieverplichtingen tot het eind van de huidige subsidieperiode in 2024.

Eerder deze maand adviseerde de Raad voor Cultuur om de subsidieperiode eenmalig met twee jaar te verlengen tot 2026. Dat zou de sector niet alleen gelegenheid geven te herstellen, maar ook te werken aan het oplossen van hardnekkige knelpunten zoals de gebrekkige arbeidsmarkt. Dit advies neemt de minister niet over omdat ze betwijfelt of een verlenging veel rust oplevert. Het is wettelijk gecompliceerd, omdat instellingen tóch een verkorte subsidieaanvraag zouden moeten indienen. Bovendien is de afstemming met lagere overheden, die dezelfde subsidieperiode hanteren, erg gecompliceerd, schrijft Van Engelshoven.