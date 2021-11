Je wéét dat de oplossing te vinden is

Meester 1883, € 49,95, 1-6 spelers, vanaf 15 jaar ●●●●●

Het zijn gouden tijden voor de thuisdetectives. Spellenwinkels verkopen raadselspellen in doosjes, in online escape rooms kunnen digitale speurneuzen terecht en actieve uitgevers sturen je complete mysteriepakketten, per post.

Het moordmysterie Meester 1883 van Studio Stamp is er een uit die laatste categorie. De liefde voor drukwerk en historische authenticiteit spat uit de doos vol handgeschreven briefjes, politieverslagen, foto’s, etiketten, krantenknipsels. Elk document is op eigen papier gedrukt, en precies op de juiste wijze vergeeld en verouderd. Alsof het materiaal rechtstreeks uit het dorpsarchief afkomstig is.

Meester 1883 draait om een oude moordzaak in Dalfsen. Circusdirecteur Nicolaas Meester is tijdens de openingsvoorstelling dood neergevallen. Een verdachte is opgepakt, gearresteerd en veroordeeld. Maar al snel is duidelijk dat rechercheur Koen Donker broddelwerk heeft geleverd. Wat is er écht voorgevallen in augustus 1883?

De puzzel zit prachtig in elkaar. Zeker als je bedenkt dat alle informatie om de moord op te lossen in één keer over de spelers wordt uitgekieperd. Je wéét dat de oplossing tussen alle papieren te vinden is, je hoeft alleen de juiste aanwijzingen aan elkaar te knopen. Simpel toch? Maar de ontwerpers hebben de cruciale plotpunten listig gefragmenteerd over de verschillende documenten. Voor je het weet verdrink je in je eigen tastende tijdlijnen, vertwijfelde plattegronden en hoopvolle decodeertabellen.

En er zit een echte ‘klapper’ in Meester 1883 verwerkt. Vergelijkbaar met die plotseling openzwaaiende spiegel in een fysieke escape: ineens is alles anders, er is nóg een kamer. Zonder te veel te verklappen, moesten wij ons in Meester 1883 verplaatsen van de woonkamer naar de keuken voor een spectaculair stukje negentiende-eeuws recherchewerk. De klapper was overigens niet perfect: de informatie die het geklooi in de keuken opleverde hadden we al uit andere informatie gedestilleerd.

De prijs voor Meester 1883 is fors voor een spel dat je maar één keer speelt. Daar staat een onvergetelijke avond tegenover. Bij ons thuis waren vier toch niet onintelligente spelers uren bezig het verhaal te ontrafelen.

En toch, en toch. Er zit een zwakte in de thuismysteries waar ook Meester 1883 niet aan ontkomt. En dat is het eindspel. Wanneer weet je genoeg? Je dénkt dat je alles hebt gevonden, maar zou je er toch nog niet een flintertje informatie gemist hebben? Je kijkt het bewijs over, en nog eens. En inderdaad: je wist al genoeg. Case closed, met een anticlimax. Dan is een ontsnapping uit een echte Escape Room toch heroïscher.