IDFA 2021: van koloniaal verleden naar toekomst

Bijna tot het laatste moment spande het erom, maar de 34ste editie van het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) kan ondanks de oplopende Covid-infecties van 17 tot 28 november toch doorgang vinden. Het festival hoeft niet zoals vorig jaar uit te wijken naar een online-editie.

De bioscoopzalen zullen tot hooguit 80 procent van de capaciteit zijn gevuld, zodat weliswaar niet veel, maar toch enige ‘social distancing’ mogelijk zal zijn. Het dragen van een mondkapje tijdens filmvoorstellingen wordt ‘sterk aangeraden’. Bij de overige activiteiten van het festival is het mondkapje verplicht.

De horeca-voorzieningen zijn vanaf 20.00 gesloten; eten en drinken meenemen valt daarom aan te bevelen. Bezoekers boven de 13 moeten een QR-code kunnen laten zien en een geldig legitimatiebewijs.

Speciale aandacht besteedt het festival dit jaar onder meer aan de doorwerking van het koloniale verleden in de hedendaagse wereld met het themaprogramma ‘unConscious Bias’. Aanleiding is het 25-jarig jubileum van de beroemde film Amsterdam Global Village van cineast Johan van der Keuken. Het festival besteedt daarnaast aandacht aan beelden van de toekomst in documentaires met het programma ‘The Future Tense’.

De eregast is de Armeense filmmaker Artavazd Pelechian, die een Lifetime Achievement Award van IDFA in ontvangst mag nemen. Op het festival zal zijn nieuwe film Nature te zien zijn. De bekende videokunstenaar Hito Steyerl stelde een toptien samen van haar favoriete documentaires met zowel bekende als minder bekende klassiekers.

Een van de opmerkelijke films die op het festival te zien zal zijn is de nieuwe documentaire van de Oekraïense cineast Sergej Loznitsa; een wereldpremière. In Mr. Landsbergis blikt de Litouwse staatsman Vytautas Lansbergis in een documentaire met een speeltijd van liefst vier uur terug op de vreedzame omwentelingen in zijn land aan het einde van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig.

Eveneens een wereldpremière is een reconstructie van een verloren gewaande film van de legendarische filmmaker Dziga Vertov. Naarstig speurwerk in uiteenlopende archieven door filmhistoricus Nikolai Izvolov maakte een reconstructie mogelijk van zijn The History of the Civil War (1921). De filmvertoning zal live van muziek worden voorzien door The Anvil Orchestra.

Documentairefestival IDFA. Van 17 tot 28 november. Informatie, programmatijden en toegangsprijzen zijn te vinden op Van 17 tot 28 november. Informatie, programmatijden en toegangsprijzen zijn te vinden op idfa.nl

