Heftige choreografieën voor jonge dansers van NDT2

Met twee voor het gezelschap nieuwe namen begint de signatuur van de nieuwe artistiek directeur van het Nederlands Dans Theater, Emily Molnar, vorm te krijgen. Voor het nieuwe programma van NDT2, de jongerengroep, nodigde zij twee voor het gezelschap nieuwe makers uit, de Israeliër Nadav Zelner en de Spanjaard Marcos Morau. Beide makers kiezen voor een groot ensemble, bovendien zijn ze meesters in het creëren van een grote hoeveelheid uitdagend dansmateriaal; op zichzelf geen probleem, maar in een double-bill wat ongelukkig.

Bedtime Story van Nadav Zelner Foto Rahi Rezvani

Zelners danstaal is driftig, razendsnel en totaal, gedetailleerd tot aan de duim toe. Op Noord-Afrikaanse stuwende percussie beweegt tijdens Bedtime Story alles tegelijk aan de dertien dansers in zwarte ‘nachtkleding’: hoofd, schouders, romp, armen, benen. Soepel, regelmatig doorsneden met kleine schokjes. Soms is het bijna te veel om bij te houden. Ondanks afwisselende formaties, opkomsten en verdwijningen, biedt dit jammer genoeg een wat eenvormig beeld. Zelfs een slaapliedje verhelpt dat niet. Met een steviger dramaturgie voor die enorme hoeveelheid passen zou Bedtime Story écht goed kunnen zijn.

In Folka (Noors voor volk) van Morau is het ‘verhaal’ consequenter. Alleen al door het feit dat de veertien dansers voortdurend op het toneel blijven – meestal dicht bijeen, vaak synchroon bewegend, soms in een kring – maakt de samenhang sterker. Al snel duiken interessante verwijzingen naar Bronislava Nijinska’s rituele Les Noces uit 1923 op, die later worden bevestigd door het iconische beeld van op elkaar rustende hoofden. Moraus bewegingstaal is echter veel heftiger, met flitsende armbewegingen, vloerwerk, woeste torsies en golvingen.

Ook in de muziek (met onder andere zang van The London Bulgarian Choir) en de kostumering verwijst Morau naar folklore, ritueel, reidans, gemeenschap. Want, zegt Morau, ook de eenentwintigste-eeuwse mens is een angstige smekeling, met samengevouwen handen en opgeheven blik op zoek naar betekenis. Met een wervelende derwisjdans eindigt Folka onder het eindeloze firmament.

Dans NDT 2, werken van Zelner en Morau. Gezien 14/11, Utrecht. Tournee t/m 17/12. ●●●●●