Grote twijfels in Kamer over 2G

De coronasituatie verslechtert in rap tempo, maar de eensgezindheid in politiek en samenleving brokkelt steeds verder af. Tijdens een nieuw Kamerdebat werd dinsdag duidelijk dat de Tweede Kamer diep verdeeld is over een vergaande maatregel die het kabinet wil invoeren: een 2G-beleid, waarin alleen mensen die gevaccineerd zijn of genezen straks nog toegang hebben tot bepaalde sectoren. 2G is ook in de samenleving een „splijtzwam”, laat nieuw onderzoek van I&O Research zien. Daaruit blijkt ook dat voor het eerst sinds het begin van de crisis een meerderheid van de Nederlanders beperkt of geen vertrouwen heeft in het overheidsbeleid.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is er nog niet van overtuigd dat de aangekondigde wet die 2G mogelijk moet maken de juiste weg is. Ook de eenheid binnen de demissionaire coalitie is weg: de ChristenUnie heeft een „principieel bezwaar” tegen 2G. Veel partijen vrezen tweedeling en schijnveiligheid, maar ook om andere redenen wankelt het draagvlak, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van een langetermijnstrategie. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken mist „zelflerend vermogen” bij het kabinet en vreest dat Nederland de hele winter zal „doormodderen”. Ze durfde dinsdag als enige te pleiten voor een harde lockdown de komende weken om eerst de besmettingen verder te drukken. Daarna wil ze met „een open blik” naar 2G kijken.

‘Valse tegenstelling’

Het kabinet lanceerde afgelopen vrijdag het plan om 2G in te voeren na de huidige ‘mini-lockdown’ van drie weken. Daarna zouden er weer versoepelingen mogelijk moeten zijn, waarbij in sommige sectoren de coronapas met 2G gaat gelden. Een ‘test voor toegang’ volstaat dan niet meer voor de niet-gevaccineerde. Het kabinet denkt aan 2G in locaties met hoog risico zonder vaste zitplaatsen, zoals volle cafés of evenementen. Ondernemers zouden de keuze moeten krijgen voor 2G te kiezen.

Een van de redenen voor het 2G-beleid van het kabinet is epidemiologisch: drukke plekken zouden veiliger worden als alleen gevaccineerden en genezen mensen samenkomen, omdat zij dan geen ongevaccineerden treffen noch kunnen besmetten. Het andere argument is politiek: met 2G kan worden voorkomen dat de overgrote meerderheid van gevaccineerde Nederlanders – zo’n 85 procent – langer met beperkende maatregelen moet leven. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) waarschuwde deze week dat zonder 2G deze winter mogelijk nieuwe lockdowns nodig zijn.

Meerdere partijen noemden dit „een valse tegenstelling” en wezen erop dat er nog geen overtuigend bewijs is dat een 2G-systeem, in tegenstelling tot het huidige ‘3G’, met testen, wél voldoende veilig is. SP’er Maarten Hijink constateerde dat de besmettingen ondanks de brede inzet van de coronapas de laatste weken zijn gestegen. „2G of alles dicht is geen eerlijk verhaal.” GroenLinks-woordvoerder Lisa Westerveld zei dat van 2G „niet duidelijk is wat de effectiviteit is”.

Andere partijen vragen zich vooral af of 2G en de bijbehorende uitsluiting van niet-gevaccineerden wel proportioneel is in deze fase van de crisis. En wanneer komt er weer een einde aan? De SGP was niet gerustgesteld door de wens van VVD en D66 een 2G-model „zo kort mogelijk” in te stellen. „Dat zijn rekbare begrippen”, vond Kamerlid Chris Stoffer. Het kabinet beloofde al vaak dat een zware crisismaatregel van korte duur zou zijn, maar dat bleek bijvoorbeeld met de avondklok en coronapas al niet haalbaar.

De ChristenUnie kwam dinsdag met een alternatief voorstel: ‘1G’, waarbij ook gevaccineerden weer moeten testen. Dat is volgens Kamerlid Mirjam Bikker waarschijnlijk veiliger en verstandiger omdat niet-gevaccineerden niet worden uitgesloten. „We moeten hier zo goed als mogelijk samen doorheen komen.” Bikker wil daarom dat het kabinet naast 2G ook 1G serieus onderzoekt. De Jonge erkende dat het plan voor 2G gaat over „fundamentele vragen”. Hij zegde dinsdag toe dat een onafhankelijke partij zo’n onderzoek zal doen. Ook het Outbreak Managemente Team kijkt komende dagen naar „de verschillende varianten” van de coronapas, inclusief 1G.

‘Niet niks’

Alleen de VVD en D66 konden 2G volmondig steunen. Zij noemden het voorstel „ingewikkeld” en „niet niks”, maar het langer beperken van gevaccineerden vindt VVD-woordvoerder Aukje de Vries „erger en onredelijker”. Het CDA worstelt nog met de kwestie, maar ziet uiteindelijk liever een 2G-coronapas dan gesloten sectoren. Het kabinet moet hopen dat de PvdA, ChristenUnie of Volt uiteindelijk voor een meerderheid zorgen als het wetsvoorstel wordt behandeld, naar verwachting volgende week.

Of die nipte meerderheid er komt of niet, de steun voor 2G is zowel in de Tweede als de Eerste Kamer broos. Dat is geen fijne uitgangspositie voor een kabinet dat de samenleving in deze slepende crisis moet blijven meenemen.

