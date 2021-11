Europees Hof: Hongarije treedt te hard op tegen asielzoekers

Het Europees Hof van Justitie wijst Hongarije opnieuw terecht voor de manier waarop het asielzoekers behandelt. Dinsdag oordeelde het hof in Luxemburg dat de Hongaarse wet die asielaanvragen niet-ontvankelijk verklaart wanneer indieners Hongarije hebben bereikt via een ander veilig land indruist tegen Europese afspraken. Asielzoekers mogen niet zonder procedure worden terugverwezen naar dat andere land. Alleen de Europese procedurerichtlijn bepaalt op welke gronden migranten van een asielprocedure kunnen worden uitgezonderd, aldus het Hof.

Ook schendt Hongarije het Europees recht door het helpen van mensen bij zulke asielaanvragen strafbaar te stellen. Hongarije schrikt met dreigende gevangenisstraf asieladvocaten en ngo’s af om migranten bij te staan. Hongarije voerde in en na de migratiecrisis van 2015 verschillende wetten in om vluchtelingen buiten te houden. Ook bouwde het een hek aan de grens met Servië en creëerde een bufferzone van waaruit mensen werden teruggestuurd.

Pushbacks door Polen

Het vonnis van dinsdag is in lijn met eerdere uitspraken van het Hof en kritiek van de Europese Commissie op het Hongaarse migratiebeleid, maar het komt op een pikant moment omdat de Poolse regering nu grote aantallen migranten terugduwt over de grens met Wit-Rusland zonder hun asielaanvragen in behandeling te nemen. Over deze zogehetenpushbacks heeft de Commissie wel gezegd dat ze „nooit legaal moeten worden”, maar ze niet keihard veroordeeld. Evenmin heeft de Commissie tot nu toe gedreigd om Polen vanwege de pushbacks voor het Europees Hof te dagen.

Wat betreft Hongarije wordt in Brussel wel vastgehouden aan de strikte lijn. Vrijdag vroeg de Commissie het Europees Hof om de regering van Viktor Orbán een dwangsom op te leggen voor het negeren van een eerder vonnis. Eind vorig jaar veroordeelde het Hof pushbacks door Hongarije, maar het land heeft zijn daarna wetgeving niet aangepast. De Commissie wil dit met een boete alsnog afdwingen.

Tegenzet van Hongarije

De Hongaarse regering heeft ondertussen de vlucht naar voren gekozen en – in navolging van Polen – het eigen Constitutioneel Hof ingezet om de Europese vonnissen te ondermijnen. Het politiek gekaapte grondwettelijk hof in Warschau stelde vorige maand dat Poolse wetten boven het Europees recht staan en de regering daarom uitspraken uit Luxemburg mag negeren. Polen heeft twee dwangsommen opgelegd gekregen van het Europees Hof, maar weigert die te betalen.

De Hongaarse Justitieminister Judit Varga vroeg het eveneens politieke hof in Boedapest in februari een streep door het Europees pushbackvonnis te zetten omdat dit „de Hongaarse soevereiniteit aantast”. Maandag hield het Hongaarse Constitutioneel Hof de eerste zitting over die kwestie. Toen Hongarije en Polen in 2004 lid werden van de Europese Unie hebben zij geaccepteerd dat het Europees recht voorrang heeft boven nationale wetten. De conservatief-nationalistische regeringen in beide landen proberen zich daar echter op verschillende manieren aan te onttrekken.

