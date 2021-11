Benedict Cumberbatch: ‘Er is nog zoveel toxische mannelijkheid’

Brits, excentriek en een tikkeltje hautain – zulke rollen lijken Benedict Cumberbatch het beste te liggen. De Britse acteur sleepte vele nominaties en prijzen in de wacht als de wiskundige Alan Turing in The Imitation Game (2014) en hij had succes als Sherlock Holmes in een recente BBC-adaptatie. Cumberbatch groeide uit tot een bona fide filmster door zijn rol als Dr. Strange is de Marvel-films. Maar de rol die hij speelt in The Power of the Dog van regisseur Jane Campion valt niet of nauwelijks te vergelijken met zijn eerdere werk.

Cumberbatch is te zien als de Amerikaanse rancher Phil, die zijn omgeving terroriseert met sarcasme en de permanente, impliciete dreiging van geweld. Vooral zijn timide broer George (Jesse Plemons), diens vrouw Rose (Kirsten Dunst) en haar zoon uit een eerder huwelijk Peter (Kodi Smith-McPhee) zijn het doelwit. Peter is een sensitieve jongen, die niet voldoet aan de rigide eisen die Phil stelt aan wat een man volgens hem behoort te zijn. Gaandeweg blijkt Phils onbuigzame houding een masker te zijn voor zijn eigen complexe gevoelsleven.

„De rol van Phil ligt zeker ver buiten mijn comfort zone”, zegt Cumberbatch desgevraagd tijdens het filmfestival van Venetië, waar The Power of the Dog in première ging. „Dat vat ik maar op als een compliment. Ik ben altijd op zoek naar rollen die niet zo voor de hand liggen. Dat is voor mij een manier om het werk aangenaam en fris te houden. Ik dwing mezelf zo ook om hard te werken. Dat doe ik graag, want ik werk met enorm veel plezier.”

The Piano

Even belangrijk als de rol was de regisseur voor Cumberbatch. „Ik wilde heel graag een film maken met Jane Campion. The Piano is toen ik opgroeide een enorm belangrijke film voor me geweest. Ik ben echt met knikkende knieën naar mijn eerste ontmoeting met haar gegaan. Jane staat voor een vorm van acteren waar ik zelf ook het meest naar streef. Ze stimuleert je voortdurend om nog meer nuances, sensitiviteit en sensualiteit in je spel te leggen. Bij The Power of the Dog kwamen eigenlijk de twee belangrijkste elementen samen: de juiste regisseur en de juiste rol. Dat is de gouden combinatie.”

Cumberbatch ziet de harde en agressieve kant van zijn personage niet louter als een masker waarachter hij zijn ware gevoelens verbergt. „Phil is een man van vele waarheden. Vooral de roman waarop de film is gebaseerd van Thomas Savage heeft me enorm geholpen om die verschillende lagen aan te boren. De fysieke kant is ook cruciaal. Ik ben naar Montana gegaan om zelf paard te rijden en met koeien te werken.

„Als Phil een kamer binnenkomt, moet de hele atmosfeer veranderen. Maar dat mag niet zijn gebaseerd op bluf of op een pose. Dat moet organisch ontstaan. Jane stelde me op de eerste draaidag aan iedereen voor als ‘Phil’ en niet met mijn eigen naam. Daar was ik haar enorm dankbaar voor. Ik kon daarna de hele tijd Phil blijven. Als mezelf zou ik misschien toch meer geneigd zijn geweest om de hele tijd tegen iedereen ‘sorry’ te zeggen.

„Phil is een diep conservatief iemand. Hij wijst de moderne wereld af als oppervlakkig en waardeloos. Tegelijk kan hij de moderne wereld niet tegenhouden, die zich meer en meer aandient. Zijn broer George komt met nieuwe manieren om de ranch te bestieren. Peter staat als personage voor een nieuwe, veel modernere manier van een man zijn.

„Dat maakt Phil tot een eenzame, tragische figuur. Hij klampt zich vast aan zijn toxische mannelijkheid. Als de film een impliciete boodschap heeft dan is het een pleidooi voor meer vriendelijkheid, zachtaardigheid en empathie tussen mensen. Met meer empathie heb je gewoon een veel betere kans om problemen op te lossen.”

Machtige vrouw

Met zijn eigen productiemaatschappij SunnyMarch heeft Cumberbatch een speerpunt gemaakt van het produceren van films van vrouwelijke regisseurs. „Dat vind ik heel belangrijk. Er is nog steeds geen goede balans in de filmwereld tussen mannen en vrouwen, terwijl er momenteel zoveel interessante stemmen zijn van jonge vrouwelijke filmmakers.

„Jane Campion is een simpelweg een geweldige filmmaker. Ze is ook nog eens een heel belangrijke en machtige vrouw in de filmindustrie. Tegelijkertijd gaat ze daar altijd zo luchtig mee om. Ze is heel aards en benaderbaar. Door samen te werken is ze voor mij een collega en een goede vriendin geworden. Dan vergeet je wel eens wat een ongelooflijk icoon Jane eigenlijk is.”

Met het thema van ‘toxische mannelijkheid’ sluit The Power of the Dog tamelijk naadloos aan op actuele debatten over #MeToo. Campion verklaarde in Venetië dat het debat over #MeToo voor de positie van vrouwen te vergelijken valt met de val van de Berlijnse Muur in 1989. Cumberbatch: „Dat debat is nog steeds in ontwikkeling. Wat mannen nu vooral moeten doen is luisteren naar wat er wordt gezegd. Het laatste wat mannen nu moet doen, is ‘mansplaining’. Ik heb daar geen moeite mee, integendeel. Daar is het de hoogste tijd voor. Ik wil graag inclusief zijn, ik wil graag dat er meer ruimte komt voor verschillende perspectieven.

„Er is nog steeds zoveel toxische mannelijkheid in de wereld, het probleem is nog lang niet opgelost. Het belangrijkste wat we kunnen doen is onze stem laten horen als iemand over de schreef gaat. Dat is nog steeds niet heel gemakkelijk. Er is nog altijd een soort maatschappelijke druk om toch maar je mond te houden als iemand een seksistische opmerking maakt, omdat je niet degene wilt zijn die voor een ongemakkelijke sfeer zorgt. We zouden elkaar daar wel helder en duidelijk op moeten aanspreken.”