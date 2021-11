Eerste openlijk homoseksuele rechter voorgedragen in India

‘Plafonds zijn er om te breken”, twitterde de Indiase mensenrechtenadvocaat Menaka Guruswamy dinsdagochtend. ’s Lands hoogste rechters hadden enkele uren eerder bekendgemaakt dat zij advocaat Saurabh Kirpal (49) hadden voorgedragen als rechter in het Gerechtshof van Delhi. Wordt zijn benoeming formeel, dan is Kirpal de eerste openlijk homoseksuele rechter in India.

Lees ook: Hoe India de sodomiewet afschafte

De voordracht is een nieuwe mijlpaal voor India’s regenbooggemeenschap, in een land waar homoseksuelen amper drie jaar geleden nog een celstraf riskeerden vanwege hun geaardheid. In 2018 zette het Hooggerechtshof definitief een streep door een bijna 160 jaar oude wet die homoseksualiteit strafbaar maakte. Een historische uitspraak, tekenend voor de voorzichtige verschuivingen die in India plaatsvinden, met homo’s, lesbiennes, transseksuelen en alles daartussen die meer naar buiten durven te treden.

Dat geldt ook voor Kirpal en Guruswamy, aan wie deze juridische overwinning grotendeels te danken was: als advocaten vertegenwoordigden zij leden uit de gemeenschap die naar het Hof waren gestapt. Niet lang na die uitspraak in 2018 kwamen Guruswamy en haar partner uit de kast. Van Kirpal, telg uit een advocatenfamilie en zoon van B.N. Kirpal, die in 2002 als voorzitter van het Hooggerechtshof diende, was zijn geaardheid toen al bekend.

Publiek geheim

Kirpal studeerde rechten in Oxford en Cambridge en werkte kortstondig bij de Verenigde Naties voordat hij advocaat werd in Delhi. Dat hij op mannen viel – en inmiddels al twintig jaar een partner heeft – was op zijn werk lang een publiek geheim, vertelde Kirpal vorig jaar aan de nieuwswebsite The Print.

„Ik verborg het niet zozeer, het was meer van don’t ask, don’t tell. Het voelde toen nog niet alsof ik openlijk voor mijn homoseksualiteit kon uitkomen en als advocaat in de rechtbank kon staan.”

De laatste jaren, waarin Kirpal ook een meer publiek figuur werd, veranderde dat (zo noemt hij zich in zijn Twitter-bio naast advocaat en foodie ook ‘accidental LGBTQ activist’). In 2017 werd hij unaniem als kandidaat-rechter voorgedragen door het Gerechtshof in Delhi. De procedure schrijft voor dat vervolgens een commissie van hoge rechters over voordracht en benoeming besluit, zoals deze week gebeurde.

Lees ook: Kiezen voor de (verboden) liefde

Veiligheidsrisico

Het Hooggerechtshof stelde de voordracht van Kirpal de afgelopen jaren nog meermaals uit. De regering maakte ondertussen bezwaar tegen Kirpals benoeming , omdat zijn partner, een Zwitser, een veiligheidsrisico zou kunnen vormen. Kirpal vermoedde dat een en ander met zijn seksualiteit te maken had, zei hij tegen The Hindustan Times. „Was ik een heteroman geweest met een buitenlandse echtgenote, dan was dit geen kwestie geweest.”

In eerste instantie had Kirpal zelf ook getwijfeld of hij het aanbod wel wilde accepteren. Toch zei de advocaat in het voorjaar van 2017 ‘ja’ tegen de voordracht. Het is belangrijk voor de lhbtqi-gemeenschap een rolmodel te hebben, zei hij daarover. „Ik geloof echt dat het de levens van velen in India kan veranderen als ze ook in de rechtspraak diversiteit zien.”

De regering kan nog verzoeken tot een herziening van Kirpals voordracht. Als het Hooggerechtshof daarna bij zijn besluit blijft, is Kirpals benoeming officieel.