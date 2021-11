‘Een mensenleven is in Nigeria niets waard’

Hij heeft het op 20 oktober 2020 allemaal zien gebeuren. Net als de andere bewoners in de sloppen aan de waterkant naast de tolpoorten, zat hij op de eerste rang toen soldaten het vuur openden op demonstranten. Sommigen van zijn vrienden raakten gewond. Ook zagen ze hoe soldaten lichamen wegdroegen, zoals nu beschreven staat in het uitgelekte rapport van een onderzoekscommissie.

Deze man, die anoniem wil blijven, heeft echter geen officieel rapport nodig om de waarheid te kennen. „Het is gebeurd en veel mensen zijn dood”, zegt hij. „Maar het is goed dat de regering dat nu eindelijk moet erkennen. Het was zo pijnlijk dat die lui ontkenden wat ik met eigen ogen heb gezien.”

De naam van de man is bekend bij de redactie, maar uit angst voor consequenties wil hij daarmee niet in de krant. Volgens hem heeft de overheid het zijn gemeenschap aan de waterkant nooit vergeven dat ze getuigenissen aflegden over de gebeurtenissen die avond. In februari bulldozerde de milieudienst van Lagos het wijkje neer en brandde ze de rest plat. „Voor straf”, stelt de man. „Omdat we het nieuws hadden gelekt naar de media.”

Na het bloedbad bij de Lekki Toll Gate kwamen de protesten in het hele land ten einde. Maar voor veel demonstranten begon de ellende toen pas goed. De overheid vervolgde hen op allerlei manieren, blokkeerde bankrekeningen en lichtte ’s nachts mensen van hun bed. Sommigen vluchtten het land uit.

Onze regering terroriseert de eigen bevolking Aisha Yesufu activist

Zo ook activist Ndi Kato. En daarover voelt ze zich nog altijd schuldig. „Ik was geprivilegieerd en kon vertrekken, maar zo veel armere mensen konden dat niet”, zegt ze. Inmiddels keerde ze terug naar Nigeria, maar nog altijd is ze in therapie om de gebeurtenissen te verwerken. „Ik ging de straat op met hoop, maar toen het leger die avond onze mensen vermoordde, stierf er ook iets in mij.”

Ze wijst erop dat Nigeriaanse burgers erg vaak het slachtoffer zijn van militair geweld. Zo doodde het leger eind 2015 in het noordelijke Zaria meer dan driehonderd burgers, ook een feit dat een gerechtelijke commissie heeft vastgesteld. „Zonder consequenties voor de daders. De straffeloosheid in Nigeria is enorm en een mensenleven is niets waard. Als je dat laat gebeuren, weet het leger dat ze overal mee wegkomt. Het bloedbad bij de Lekki Toll Gate is daarvan een consequentie.”

Lees ook: Bloedbad in Lagos ging doofpot in

Nicholas Ibekwe van de Premium Times was een van de eerste lokale journalisten die onderzoek deed bij de tolpoorten van Lekki, waarbij hij onder andere een drijvend lijk aantrof in de lagune ernaast. „Het rapport bevestigt wat wij daags na het incident al schreven”, zegt hij. „Dat geeft ons wel voldoening.”

Maar de journalist is vooral verbaasd dat de inhoud van het rapport het grote publiek heeft bereikt. Hij had niet veel vertrouwen in het onderzoekspanel, opgezet door de overheid. Dat soort commissies zijn in zijn ogen meestal een manier om de gemoederen te bedaren, maar zelden levert zulk onderzoek wat op, zegt hij. „Het Nigeriaanse gezegde is dat ‘comittee’ staat voor ‘come eat’: kom geld verdienen. Het is niet echt de bedoeling dat je kritiek levert. Meestal komen die rapporten nadat ze aan de regering zijn aangeboden niemand onder ogen. Maar dit keer is het uitgelekt. Blijkbaar wilde iemand voorkomen dat de overheid er weer haar eigen draai aan gaf.”

Meestal komen rapporten niemand onder ogen Nicholas Ibekwe journalist

Aisha Yesufu, een van de zichtbaarste activisten die zich nog altijd zonder vrees uitspreekt in het openbaar, complimenteert het onderzoekspanel dan ook voor zijn „moed om de waarheid te vertellen”. Maar het rapport vertelt volgens haar wat iedereen al wist, ook al bleef de overheid het ontkennen. „Onze regering terroriseert de eigen bevolking door ongewapende demonstranten te doden die zwaaien met de nationale vlag en het volkslied zingen. Ze wil alle kritiek tot zwijgen brengen en sloopt zelfs de huizen van de mensen die getuige en slachtoffer waren.”

Het belangrijkste is nu dat de overheid verantwoording gaat afleggen, zegt Yesufu. „Van het hoogste tot het laagste niveau moeten de verantwoordelijken worden berecht en bestraft voor deze misdaad tegen de menselijkheid.”

Correctie (17 november 202021): In een eerdere versie van dit stuk stond een gefingeerde naam voor de ooggetuige. Dat is hierboven aangepast, NRC gebruikt geen gefingeerde namen.