Een fragiele cowboy als alfahond

In het werk van de Nieuw-Zeelandse filmmaker Jane Campion werpen vrouwen hun lijdzaamheid af en worden macho’s van zichzelf bevrijd. The Piano (1993) is haar elegantste film, het ondergewaarderde Holy Smoke (1999) is haar puurste. Daarin komt Harvey Keitel als P.J. – te cool voor een voornaam, in zijn cowboylaarzen echt het baasje – de jonge Kate Winslet ‘breken’ en ‘deprogrammeren’ – zij is gehersenspoeld door de Indiase goeroe Baba. Maar gaandeweg kantelt de machtsbalans en is het Keitel die gebroken wordt.

Bij Jane Campion is ‘toxische masculiniteit’ zelden ongeneeslijk, maar ontgifting is een pijnlijk en gevaarlijk proces. Een pantser laat zich niet zomaar afpellen.

The Power of the Dog kent een soortgelijke psychodynamiek als Holy Smoke. Cowboylaarzen, nu met intimiderend rinkelende sporen, staan opnieuw voor machismo. Al is dit een heel andere film: een dynastiek western-epos aan de voet van de droge bergen van Montana. Anno 1925 bevinden we ons op de ranch van de gebroeders Burbank, die ooit koeien leerden drijven van de legendarische patriarch Bronco Henry. De bedeesde, zachtaardige George (Jesse Plemons) is administrateur en liaison naar de moderne wereld, die zich opdringt in de vorm van auto en radio. De intimiderende Phil (Benedict Cumberbatch) houdt als ploegbaas de cowboys in het gareel: een stiekeme intellectueel die kiest voor rauw primitivisme.

Phil is de alfahond, zijn kille blik en scherpe tong worden alom gevreesd. Hij vergelijkt zichzelf en George met Romulus en Remus en noemt hij Bronco Henry „de wolf die ons opvoedde”. Je denkt onwillekeurig aan een barse vaderfiguur als John Wayne, maar in zijn opvoeding van Phil liep toch iets fout. Akkoord, hij is een leider, maar ook ongelukkig, rancuneus en rigide. Phil wil dat er niks verandert en ergert zich als iemand anders plezier heeft. Liefst tokkelt hij in zijn eentje op zijn banjo.

De verhoudingen op de ranch veranderen drastisch als broer George trouwt met saloonhouder Rose. De kwetsbare Rose is doodsbang voor de broeierige Phil; George kijkt machteloos toe terwijl hij haar richting depressie drijft. Rose’ androgyne zoon Peter, die medicijnen studeert, is een ander mikpunt. Maar sarcasme, afzeiken en vernederingen glijden van hem af, wat Phil nieuwsgierig maakt. Kan hij misschien een echte man maken van dit verwijfde fatje? Diens Bronco Henry worden?

In The Power of the Dog bewijst Campion zich eens te meer als landschapfilmer; qua westernlyriek doet ze niet onder voor Chloé Zhao, wier doorbraakfilm The Rider eveneens een poëtisch, triest portret bood van de cowboy als verblekende macho. Toch is dit bovenal een acteursfilm. Van het kwartet hoofdrolspelers is Kirsten Dunst triest als Rose: depressie is voor haar sinds Lars von Triers Melancholia een soort specialiteit. De nu alomtegenwoordige karakteracteur Jesse Plemons zet George als hulpeloos verlegen maar ook ergerlijk passief neer, Kodi Smith-McPhee staat als Peter sterker in zijn hagelwitte laarsjes dan je vermoedt, is zelfs vagelijk sinister – The Power of the Dog speelt listig met het Amerikaanse cliché van de overbeschaafde slappeling die in de wildernis een echte kerel wordt.

Drie goede mensen, één galbak die alles verpest: de zeer Britse Benedict Cumberbatch torent boven iedereen uit als Phil, een tikkende tijdbom die dreiging in elke scène injecteert. Hij is Jane Campions indrukwekkendste fragiele macho tot dusver, deerniswekkender nog dan de behoeftige Sam Neill in The Piano of de zelfvoldane Harvey Keitel in Holy Smoke. En dat wil wat zeggen.

Western The Power of the Dog Regie: Jane Campion. Met: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smith-McPhee. In: 35 bioscopen Op Netflix te zien vanaf 1 december. ●●●●●