Duizenden mensen geëvacueerd in Canada na zware regenval

In de Canadese provincie British Columbia heeft zware regenval een groot deel van de regio ontregeld. Door de regen, gepaard met harde wind, zijn er modderstromen en aardverschuivingen ontstaan en is vitale infrastructuur op verschillende plekken platgelegd. Volgens Canadese media is er op sommige plekken in 48 uur tijd ruim 230 millimeter regen gevallen.

Een van de zwaarst getroffen steden is Merritt op tweehonderd kilometer ten noorden van Vancouver. De ruim zevenduizend inwoners van het stadje zijn door de autoriteiten verzocht hun huis te verlaten vanwege het stijgende water. De laatste keer dat autoriteiten een dergelijke oproep deden was deze zomer, toen de omgeving van Merritt kampte met zeer hevige bosbranden.

Dichterbij Vancouver zijn helikopters ingezet om 275 mensen van een snelweg te halen, nadat een modderstroom de weg geblokkeerd had. Sommige dorpen en steden in British Columbia zijn van de buitenwereld afgesloten doordat toegangswegen zijn overstroomd. De Trans Mountain-pijpleiding, die van Albreta naar de westkust loopt, is gesloten vanwege het noodweer.

De regen die British Columbia de afgelopen dagen gezien heeft valt normaal gesproken in een maand. Omdat de komende dagen nog meer regen wordt voorspeld, heeft Vancouver noodvoorzieningen geopend voor daklozen. Gemeenten in de omgeving roepen inwoners op voorlopig binnen te blijven en de weerssituatie in de gaten te houden.