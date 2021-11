Duitse coronapiek is tegenslag voor regering in wording

Vol fris optimisme presenteerden de drie partijen van de beoogde Duitse stoplicht-coalitie zich begin oktober. SPD, Groenen en FDP zouden vernieuwing en modernisering brengen, na zestien jaar Angela Merkel. Een slepende pandemie speelde duidelijk geen rol in de plannen. Anderhalve maand later zorgen hoge coronacijfers en onenigheid over de maatregelen voor een moeizame formatie van de nieuwe Duitse regering.

Tot voor kort zag het er anders uit. Vorige week nog wilden de partijen van de stoplicht-coalitie de ‘epidemische noodtoestand’ zo snel mogelijk opheffen. FDP’er Marco Buschmann noemde dit drie weken geleden „een belangrijk doel van de FDP, voor vrijheid, burgerrechten en de scheiding der machten”. De FDP wil graag het voortouw nemen in het liberaliseren van de coronamaatregelen.

Ook minister van Gezondheid Jens Spahn (CDU) meende een maand geleden dat de uitzonderingstoestand eind november al kon worden beëindigd, gestaafd door het Robert-Koch-Instituut, het Duitse RIVM. Het instituut achtte de kans op overbelasting van het gezondheidssysteem gering, omdat met name een minderheid van ongevaccineerden op de intensive care zou zijn aangewezen.

Maar dezer dagen stijgt het aantal coronabesmettingen tot een niveau dat Duitsland in de hele pandemie nog niet heeft meegemaakt. Iedere dag wordt het recordaantal besmettingen van de vorige dag gebroken. De afgelopen zeven dagen raakten in totaal bijna 260.000 mensen besmet, dat zijn 312 besmettingen per 100.000 inwoners. Maandag stierven in 24 uur 265 mensen met corona. In deelstaten waar de besmettingsgraad het hoogst ligt, zoals in Saksen, Thüringen, Baden-Württemberg en Beieren, waar in sommige gemeenten meer dan duizend inwoners per 100.000 in één week besmet raakten, zijn de ziekenhuizen maximaal belast. In heel Duitsland is nog maar 14 procent van de bedden op ic’s beschikbaar.

Lees ook: Voldoet 2G aan de ethische eisen?

Dinsdagochtend zei de Beierse minister-president Markus Söder: „Als de Apocalyps bij tien begint, zitten we nu op negen.”

Vaccinatieplicht

Zoals het Robert-Koch-Instituut en de afzwaaiend minister van Gezondheid Spahn zijn verrast door de nieuwe ziektegolf, zo lijken ook de partijen van de coalitie in wording geen rekening te hebben gehouden met een nieuwe coronacrisis. Dat de partijen, die begin december Olaf Scholz (SPD) tot kanselier hopen te verkiezen, nog geen duidelijk coronabeleid zijn overeengekomen, werd maandag pijnlijk duidelijk. De fractievoorzitter van de Groenen, Katrin Göring-Eckardt, zei maandag dat de nieuwe coalitie een vaccinatieplicht voor bepaalde beroepen wil invoeren, zoals verpleegkundigen of crèchemedewerkers. Een paar uur later moest Göring-Eckhardt al op haar woorden terugkomen: over de gedeeltelijke vaccinatieplicht bestaat geen consensus onder de drie partijen.

Als de Apocalyps bij tien begint, zitten we nu op negen Markus Söder Minister-president van Beieren

Een dergelijke vaccinatieplicht staat haaks op de FDP-lijn. De liberalen bevinden zich in een lastig parket: zij voerden campagne met een belofte van meer vrijheid en meer eigen verantwoordelijkheid, maar worden nu nog voordat de formatie rond is met een situatie geconfronteerd waarin van meer vrijheid juist geen sprake kan zijn. En verschillende politici van de Groenen toonden zich de afgelopen dagen juist van hun strikte kant. Co-voorzitter Robert Habeck zei zondagavond in Tagesschau dat hij een lockdown voor ongevaccineerden een denkbaar scenario vindt.

De drie partijen schijnen het wel eens te zijn over een 3G-regel in het openbaar vervoer. Een ritje met bus of trein is dan alleen mogelijk met een negatieve test, een vaccinatiebewijs of een bewijs van genezing. Vervoersbedrijven lieten daarop meteen weten dat dit een praktisch onhaalbare maatregel is.

Eigengereide koers

Het opvlammen van de pandemie komt in Duitsland op een politiek ongunstig moment. Angela Merkel is bezig aan haar laatste weken als kanselier en is vooral internationaal druk bezet. Maandag sprak zij met de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko over de crisis aan de Poolse oostgrens, vorige week telefoneerde ze twee keer met de Russische president Vladimir Poetin. In Duitsland wordt de gezondheidspolitiek verregaand federaal georganiseerd en in iedere deelstaat gelden eigen regels.

Overleg tussen de deelstaatministers en de kanselier werd op verzoek van de onderhandelaars van de stoplicht-coalitie twee weken uitgesteld omdat de eigengereide koers van sommige deelstaatministers de onderhandelingen kunnen bemoeilijken. Zo is Winfried Kretschmann, de Groene minister-president van Baden-Württemberg, waar het virus welig tiert, voor het behoud van de „epidemische noodtoestand”, wat de FDP liever niet hoort. In Baden-Württemberg geldt vanaf woensdag bovendien ‘2G’, net als in zes andere van de zestien Duitse deelstaten.

Vertraging Nord Stream 2pagina E1