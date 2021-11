Decathlon in Calais haalt kajaks uit schappen wegens gebruik door migranten

Een brandweerman, getraind om migranten in nood te redden uit de wateren bij het Franse Calais, plaatste begin november een opmerkelijk bericht op sociale media. Hij was „geschokt” dat hij migranten „opblaasbare kano’s en vesten” zag kopen bij sportwinkelketen Decathlon, gevestigd op slechts zeven minuutjes rijden van het Kanaal, de zeestraat tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Decathlon Frankrijk lijkt zijn zorgen te delen en heeft maandag een uitzonderlijk besluit genomen. Alle vaartuigen, inclusief kajaks, „die de levens van gebruikers in gevaar kunnen brengen”, worden in twee filialen uit de schappen gehaald. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf dinsdag gezegd tegen het Franse persbureau AFP. Het gaat om winkels in de noordelijk gelegen gemeenten Calais en Grande-Synthe, in de buurt van Duinkerken.

Aanleiding voor het besluit is „de recente toename van oversteekpogingen” over het Kanaal naar het Verenigd Koninkrijk. Een recordaantal van duizend migranten heeft vorige week donderdag in gammele bootjes geprobeerd om via het Kanaal Engeland te bereiken. Zeker drie migranten zijn tijdens hun overtocht vermist geraakt en twee kajaks zijn donderdag onbemand teruggevonden voor de kust van Calais.

Pushbacks

Deze producten „kunnen worden gebruikt als boten om het Kanaal over te steken”, hoewel ze daar volgens Decathlon niet voor zijn bedoeld. De kajaks zijn nog wel online en in andere winkels van de keten aan te schaffen. Artikelen „die de veiligheid op zee verbeteren”, zoals reddingsvesten en roeispanen, blijven in Calais en Grande-Synthe wel te koop.

De situatie op het Kanaal baart ook de Franse en Britse autoriteiten zorgen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin is deze week met zijn Britse ambtgenoot overeengekomen „de operationele samenwerking verder te versterken” om „een einde te maken aan de gevaarlijke oversteek” van het Kanaal.

Eerder dit jaar was de Britse regering van plan om migrantenbootjes op het Kanaal ‘terug te duwen’ naar Frankrijk, wat door de Fransen werd opgevat als vorm van chantage. Zogenoemde pushbacks zijn in strijd met het VN-Zeerechtverdrag, waarin staat dat landen opvarenden op hun territoriale wateren assistentie en een veilige haven moeten bieden.