PvdA staat open voor 2G, dinsdagmiddag Kamerdebat

De Partij van de Arbeid staat open voor de invoering van het 2G-coronatoegangssysteem. Dat zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken dinsdag in een interview met de Volkskrant. De kans dat een Kamermeerderheid voor het 2G-systeem stemt is daarmee iets groter geworden. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over onder meer 2G. Coalitiepartij ChristenUnie is zeer kritisch op het wetsvoorstel dat vrijdag werd aangekondigd. De PvdA wil niet dat de coronapas op de werkvloer wordt ingezet.

Kuiken benadrukt in het interview dat haar partij nog geen definitief standpunt heeft ingenomen over het voorstel, maar „met een open blik” wil kijken. Wat haar betreft wordt het 2G-systeem tijdelijk en alleen op plekken ingezet die zonder een toegangsbewijs anders dicht moeten. Dus geen 2G in essentiële winkels zoals supermarkten, maar ook niet in overheidsgebouwen. De coronapas op de werkvloer is zeker niet bespreekbaar, omdat het levensonderhoud van mensen niet afhankelijk mag zij van de vaccinatiestatus, aldus het Kamerlid. Toch denkt ze dat de nieuwe maatregelen onvoldoende zijn. Kuiken: „Als we niet harder ingrijpen, zijn we over drie weken nog niet klaar en is de zorg nog steeds overbelast.”

De houding van de PvdA (negen zetels) is cruciaal voor de vraag of 2G definitief in Nederland wordt ingevoerd. De ChristenUnie (vijf zetels) is heel kritisch op het 2G-systeem. De christelijke partij maakte maandag bekend met een alternatief te komen: 1G, waarbij ongevaccineerde én gevaccineerde mensen zich moeten laten testen voor toegang. VVD, D66 en CDA zijn wel voor 2G.

Het Kamerdebat over de aangescherpte coronamaatregelen begint om 15.00 uur.