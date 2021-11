Commissie onderzoekt vermeende inmenging Koninklijk Huis in zaak-Poch

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar vermeende beïnvloeding vanuit het Koninklijk Huis in de zaak rond oud-piloot Julio Poch. Dat blijkt uit een brief die dinsdag door minister Ferd Grapperhaus (CDA, Justitie) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Een commissie gaat bekijken of er in 2007 een telefoontje is gepleegd uit opdracht van het Koninklijk Huis naar de Nederlandse vertegenwoordiger van Eurojust, dat betrokken was bij het vooronderzoek naar Poch.

„Die zaak tegen die Argentijnse piloot, is dat nou nodig? Het is zo pijnlijk voor Máxima”, zou een vrouw gezegd hebben. De officier van justitie die het telefoongesprek aannam meldde het destijds bij de commissie-Machielse, die het Nederlandse overheidsoptreden bij de vervolging van Poch onderzocht, maar navraag naar het gesprek leverde destijds niks op. De commissie-Machielse concludeerde uiteindelijk dat het Nederlandse onderzoek naar Poch „zorgvuldig” en „correct” is verlopen.

In februari vroeg de Kamer toch om een apart onderzoek naar het telefoongesprek. De commissie die het onderzoek gaat doen staat onder leiding van voormalig Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan. Voor 1 juni moet er een eindrapport over de zaak zijn. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix hebben Grapperhaus toegezegd aan het onderzoek mee te werken. Ook de leden van de hofhouding en de medewerkers van de Dienst Koninklijk Huis mogen door de commissie bevraagd worden.

De toenmalig Transavia-piloot Julio Poch werd in 2009 gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij dodenvluchten in zijn voormalige vaderland Argentinië tijdens de dictatuur van Jorge Videla. Tegenstanders van het regime werden toen uit vliegtuigen gegooid. Na acht jaar in de gevangenis gezeten te hebben werd Poch in 2017 door een rechtbank in Buenos Aires vrijgesproken.

