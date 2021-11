Chinese tennisster Peng Shuai verdwenen na #MeToo-beschuldigingen

Waar is de Chinese tennisster Peng Shuai gebleven? Van de vrouw die op 2 november #Metoo-achtige beschuldigingen uitte tegen Zhang Gaoli, voormalig vicepresident van China, is sindsdien niets meer vernomen. En dat terwijl ze één van China’s belangrijkste sportsterren is: in februari 2014 stond ze eerste op de WTA-ranglijst vrouwendubbel, de eerste keer ooit dat een Chinese tennisster die positie bereikte.

Ze beschuldigde Zhang ervan in een post op het Chinese sociale medium Weibo dat hij haar heeft gedwongen tot seks. Ze zegt over zichzelf: „Ik ben geen goed meisje, ik ben een heel slecht meisje.” Ze geeft aan dat ze de zaak heel verwarrend en onduidelijk vindt en dat ze eerder ook vrijwillig seks met Zhang heeft gehad. „Zelfs al lijkt het (…) op een mot die op een vlam af vliegt en zo zijn eigen ondergang uitlokt, toch zal ik de waarheid over jou vertellen”, schreef ze.

Een Chinese activiste die eerder vrouwen opving die te maken hadden met seksueel misbruik, herkent in de verklaring van Peng het schuldgevoel van andere slachtoffers van seksueel geweld. „Ik weet niet of het waar is, maar ik geloof het wel”, zei ze daar eerder in deze krant over. Zhang is ruim veertig jaar ouder dan Peng.

De post stond maar twintig minuten op Weibo voordat hij werd gecensureerd, maar in de korte tijd ging het bericht viraal. Inmiddels is het zelfs lastig om te zoeken op woorden als „tennis”, en veel referenties naar Peng zijn van het net verwijderd. Haar Weibo-account is nog wel actief.

Verzoek om onafhankelijk onderzoek

De internationale tenniswereld en Chinese feministen trekken zich haar lot aan, en vragen om opheldering over haar verblijfsplaats en haar status. De associatie voor vrouwelijke tennissters de WTA heeft een verklaring afgegeven waarin de Chinese overheid wordt gevraagd om een „volledig, eerlijk en transparant” onderzoek in te stellen. „Peng Shuai, en alle vrouwen, verdienen het om te worden gehoord, niet om te worden gecensureerd”, aldus de verklaring.

De kans op een dergelijk onafhankelijk onderzoek is bijzonder klein. De zaak ligt in China zeer gevoelig. Er is nooit eerder iemand op zo’n hoog niveau binnen de Communistische Partij van China (CPC) en de Chinese overheid beschuldigd van seksueel misbruik, en de Chinese overheid wil deze beerput waarschijnlijk niet openen. De CPC heeft zich op een vorige week gehouden partijbijeenkomst bovendien zo goed als onfeilbaar verklaard.

Steve Simon, voorzitter van de WTA, zei tegen de New York Times dat de WTA van meerdere bronnen bevestigd had gekregen dat Peng „veilig” is en „niet onder enige vorm van fysieke bedreiging” staat. Maar waar ze precies is, is niet bekend.

Waar de sportwereld eerder nog boog onder Chinese druk als individuele sporters zich negatief uitten over bijvoorbeeld het optreden van China in Xinjiang of Hongkong, lijkt deze zaak een veel onoverkomelijker punt. #Metoo ligt internationaal zo gevoelig dat geen sportorganisatie zich met goed fatsoen kan veroorloven om de zaak van Peng Shuai te laten passeren.