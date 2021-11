Burgemeester

Deze week is Het Sinterklaasjournaal weer begonnen en met een kleuter in huis kijken wij trouw iedere avond. Deze aflevering komen er naast Sinterklaas en de Pieten ook verschillende burgemeesters in beeld en aan het woord.

Na afloop vraagt mijn bijna vijfjarige: „Mama, burgemeesters bestaan toch helemaal niet?”

