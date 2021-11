Blok heeft NOW ‘in de achterzak’

Iets meer dan een maand na de afschaffing keert ondernemersregeling TVL weer terug. Dinsdag maakte het demissionaire kabinet bekend de TVL, die staat voor Tegemoetkoming Vaste Lasten, opnieuw in te voeren als onderdeel van een nieuw steunpakket van 1,3 miljard euro. Dat pakket werd opgetuigd om ondernemers tegemoet te komen die omzet mislopen door de verscherpte coronamaatregelen die vrijdag voor drie weken werden aangekondigd, zoals het sluiten van de horeca om 20 uur. Het kabinet kondigde dinsdag ook aanvullende steun aan voor de sectoren landbouw, cultuur, sport en evenementen. Afgelaste evenementen worden 100 procent vergoed zolang het evenementenverbod geldt.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn niet tevreden. Het nieuwe compensatiepakket stelt „zeer teleur”, vinden zij. Enerzijds omdat de regeling pas geldt bij een omzetverlies van minimaal 30 procent in het laatste kwartaal van dit jaar – maar deze „omzetverliesdrempel” zou te hoog zijn voor een lockdown die ‘maar’ drie weken duurt.

Lees ookDe noodsteun blijft nog even, ondanks de nadelen

Anderzijds hekelen de werkgeversorganisaties het feit dat de andere belangrijke ondernemersregeling, loonsubsidie NOW, deze lockdown-periode nou juist niet terugkeert. Dat terwijl de kosten van arbeid volgens VNO-NCW en MKB Nederland staan voor „de bulk” van alle uitgaven die ondernemers doen.

Die kosten lopen verder op als de lockdown eventueel wordt verlengd tot na 4 december, zegt een woordvoerder. „Onze angst is dat dit langer zal duren.”

Demissionair minister van Economische Zaken Stef Blok (VVD) probeerde dinsdagmiddag de situatie van ondernemers enigszins te relativeren. Hij zei zich te realiseren dat de verscherpte coronamaatregelen voor „een aantal ondernemers echt ingrijpend zijn”. Maar, vervolgde hij: „Een horecasluiting vanaf 20 uur betekent niet dat er geen enkele omzet gedraaid kan worden.” Vóór de aangescherpte maatregelen mocht de horeca tot 12 uur ’s nachts open blijven.

Kritiek op stopzetten van loonsubsidie NOW: lonen zijn de ‘bulk’ van de kosten

Op de vraag waarom loonsubsidie NOW niet wordt heringevoerd, zei Blok dat het kabinet het „niet verstandig” vond om „alleen voor een periode van drie weken een generiek instrument als de NOW in te zetten”.

Maar Blok suggereerde ook dat het kabinet de NOW mogelijk wél terughaalt als de lockdown wordt verlengd. „We hopen dat het niet nodig is, maar mocht het zo zijn dat de maatregelen langer duren dan hebben we de vinger aan de pols en de NOW in de achterzak.”

En het flexpersoneel?

In de tussentijd is de vraag hoe getroffen ondernemers tot 4 december omgaan met hun flexpersoneel. Aan de ene kant is sprake van grote personeelstekorten en hebben bijvoorbeeld horeca-ondernemers veel moeite om mensen te vinden. Mogelijk zullen zij personeel liever doorbetalen dan kwijtraken. Toch is vakbond FNV bang dat flexwerkers „de dupe” zullen worden.

De TVL werd in 2020 ingevoerd en op 1 oktober van dit jaar weer afgeschaft, net als alle andere generieke coronasteunmaatregelen. Op dat moment waren coronabeperkingen grotendeels opgeheven en draaide de economie goed. Voor nachthoreca die ook na 1 oktober niet open mocht, werd een specifieke maatregel aangekondigd, de Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN), maar die komt nu te vervallen.