‘Bistro Manon’ Kookboek van het Jaar

Bistro Manon van Manon Proper is Kookboek van het Jaar 2021 geworden. Het familiekookboek valt volgens de jury op omdat Proper, moeder van een tweeling en een drieling, haar eigen favoriete recepten aanpast zonder „te zwichten voor de smaak van de kinderen”. De jury koos ook twee boeken die uitblinken in fotografie (Big Green Egg, modus operandi) en vormgeving (Nordic Family Kitchen). De bekendmaking van het Kookboek van het Jaar, een initiatief van culinair platform Food and Friends, komt bijna twee weken na de uitreiking van Het Gouden Kookboek van het CPNB, gewonnen door Seppe Nobels’ Een kookboek.