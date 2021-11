Eindelijk staat Gustav Holst met The Planets op het programma, filmische muziek die ik nog nooit heb gespeeld. Ik kan mijn geluk niet op als ik in dezelfde week ook nog een geldprijs win. Niet zeer veel maar genoeg om er blij van te worden. Mijn geluk dringt al gauw voor op de muziek en werkt op mijn zenuwen, want wat gaan we ermee doen? Een bijzondere reis is een aanlokkelijke optie. Maar corona dan?

Tijdens de repetities is het de kunst me te concentreren. Ik probeer mijn opwinding te matigen en leid me af met de astrologische wereld van Holst. Maar dat The Planets geen programmamuziek is en er geen verbanden met de mythologische goden zijn, stelt me teleur. Toch zindert zijn superieure orkestratie al door mijn lijf en lukt het me op de vleugels van Holsts sonore universum afstand te nemen van de prijs. Voordat ik het weet strijd ik col legno met Mars, vibreer de sensuele loopjes van Venus en pest de speelse Jupiter met mijn te enthousiaste pizzicato. Maar bij Saturnus gaat het mis, door te veel pauzes krijgen mijn gedachten weer de overhand. Saturnus staat voor visie en vervulling: de Saturn-fauteuils, die bij mijn vriendin thuis staan en waar ik al jaren gek op ben, cirkelen in mijn hoofd. Als we dan toch niet op reis gaan…

Mijn altviool leest me de les. Mijn verlangens najagend merk ik niet op hoe die antennes voor het occulte krijgt en samenspant met Uranus. Dromerig volg ik de muzieknoten en precies als mijn stok op de d-snaar kantelt, springt deze kapot en katapulteert me naar de werkelijkheid. Nog steeds niet vermoedend dat mijn altviool met de planeten in het complot zit, meander ik mijn auto door de natte herfst terug naar huis, zie het busje niet dat in de bocht aan het parkeren is en… beng! Zijn deur gaat open, een oude man vol tatoeages op zijn gezicht danst eruit. „Meisje, waar ben je mee bezig, hè?” Een vloekrecitatief volgt en hij pakt een schadeformulier. Geschrokken controleer ik of mijn altviool heel is. Nog met mijn handen om de kist kijk ik op. Op de zijkant van het busje, naast een kleurige ster staat: „Geluk is met aandacht je werk doen.”

Ewa Maria Wagner is altvioliste en schrijfster.