Biden en Xi praten met elkaar, dat is wat telt

Ze zien elkaar en ze praten met elkaar: dat alleen al is winst. De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden zijn dinsdag met elkaar in gesprek gegaan over een serie zaken waar beide grootmachten fundamenteel anders over denken. Dan gaat het over Taiwan en de Zuid-Chinese Zee, over handel, over een gecoördineerde aanpak van klimaatproblemen en van corona. De twee leiders ontmoeten elkaar overigens niet fysiek: de bijeenkomst verloopt via een videoverbinding.

„Een vangrail installeren” is de uitdrukking die nog het beste omschrijft wat het doel is van deze bijeenkomst. Het gaat om het voorkomen van ongelukken in de toekomst, want de relatie tussen de VS en China is op een dieptepunt beland.

Het gaat dus niet om concrete stappen vooruit in de samenwerking, laat staan om het sluiten van nieuwe overeenkomsten. De bijeenkomst moet vooral een basis van vertrouwen scheppen die voorkomt dat de Amerikaans-Chinese verhoudingen verder uit de bocht vliegen. In aanloop naar de bespreking benadrukte vooral de Amerikaanse kant dat de verwachtingen laag liggen.

In de Chinese staatskrant China Daily worden de besprekingen gepresenteerd als een Chinese overwinning, als een teken dat de VS hebben ingezien dat hun harde lijn tegen China geen resultaten heeft opgeleverd. „Daarom heeft de VS het Chinabeleid moeten herzien en aanpassen, en gaan ze nu de relatie met China aan via dialoog en communicatie.”

Taiwan

De kans dat de VS en China in een gewapend conflict verzeild raken, is de laatste tijd sterk toegenomen. Dat komt vooral door de toegenomen spanningen rondom Taiwan en de Zuid-Chinese Zee. Beide landen zijn daar steeds nadrukkelijker militair aanwezig.

China stelt dat Taiwan, een de facto onafhankelijke eilandstaat, onderdeel is van China. De VS laten steeds meer doorschemeren dat zij militair zullen ingrijpen mocht China Taiwan proberen in te lijven. China claimt soevereiniteit over vrijwel de gehele Zuid-Chinese Zee, maar dat wordt internationaal niet erkend.

China vliegt steeds vaker en met steeds meer toestellen over een deel van het luchtruim ten zuidwesten van Taiwan waar Taiwan zeggenschap over claimt. De VS varen steeds vaker met marineschepen door de Zuid-Chinese Zee omdat zij China’s claim op vrijwel die gehele zee niet aanvaarden.

Juist als er nauwelijks kanalen op hoog niveau zijn om eventuele misverstanden snel uit de weg te ruimen en als er geen kennis is over wat de andere partij motiveert, ligt escalatie op de loer. Om dat te voorkomen, hechten beide landen groot belang aan mechanismes voor overleg die een oorlog kunnen vermijden die „per ongeluk” ontstaat.

Maar er is meer. Beide landen zien in dat ze op veel gebieden moeten samenwerken willen ze hun rol als wereldleiders aannemelijk kunnen spelen. Dat bleek onlangs tijdens de klimaattop in Glasgow, de COP26 in Glasgow, toen de VS en China onverwacht en op een laat moment toch met een gezamenlijke verklaring wisten te komen, hoe arm die verklaring inhoudelijk ook was.