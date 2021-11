Bewoner na beving: ‘Jammer dat het huis niet in mekaar dondert, dan schiet het misschien op’

Alsof midden in de nacht een bom ontplofte. Vincent Lublink zat om kwart voor één nog in de woonkamer een promofilmpje te monteren voor zijn dronebedrijf, toen hij opeens een knal hoorde. „Een vuurwerkbom, of carbid”, dacht hij. „Ik keek door het keukenraam wie er nou zo laat nog een bom afsteekt, maar twee, drie seconden later schudde ik heen en weer.” Toen wist hij het: een aardbeving. „Kippenvel kreeg ik ervan.”

Het was maandagnacht de zoveelste aardbeving in Groningen die het gevolg is van jarenlange gaswinning. De beving van 3.2 in Garrelsweer hoort bij de vier krachtigste in de regio. De afgelopen weken was er al een verhoogde seismiciteit in het gebied. Zo hoog, dat het SodM maandagmiddag nog aan gaswinner de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vroeg om een verklaring.

„We zien een hoger en krachtiger aantal bevingen dan we verwachtten”, zegt Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van de toezichthouder het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dinsdagochtend. „Daarom moeten we de huidige verwachtingen kritisch tegen het licht houden.”

Dreigend gastekort

Ook al gaat de gaswinning omlaag en wordt de gaskraan in Groningen binnen enkele jaren dichtgedraaid, de bevingen blijven, zegt Kockelkoren. „De bevingen gaan nog zeker tien jaar duren en mogelijk nog tientallen jaren.”

Wel maakt de mate van gaswinning uit voor het aantal bevingen, zegt seismoloog Läslo Evers van het KNMI: „Dankzij de afname van de gaswinning dalen de bevingen in aantal en kracht, maar zware bevingen zoals deze blijven mogelijk.”

Onlangs verraste demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD) met de mededeling dat komend jaar mogelijk meer gas gewonnen gaat worden dan afgesproken. Door de vertraagde bouw van een stikstoffabriek die nodig is buitenlands gas om te zetten in Nederlands gas, dreigt komend voorjaar een gastekort. Volgen Evers is een verhoging van de gaswinning een politieke keuze, maar „als seismoloog zeg ik: hoe minder gaswinning hoe minder bevingen”.

Dinsdagochtend kondigde het ministerie van Binnenlandse Zaken nog een nieuwe planning aan voor de versterking van huizen in Groningen. Zo’n 13.000 huizen moeten waarschijnlijk worden versterkt, opdat mensen bij een zware beving levend hun huis kunnen verlaten. En dat moet voor 2028 gebeuren, terwijl de afgelopen jaren slechts 2.000 huizen versterkt zijn.

Toezichthouder Kockelkoren herhaalt jaarlijks dat de versterkingsoperatie sneller moet. „Voor de Groningers is het dramatisch, die kunnen helemaal niks doen aan de bevingen. De onzekerheid over de veiligheid van hun huis zorgt voor stress. De gezondheidsrisico’s voor Groningers zijn echt significant.”

Bewoner Lublink kan erover meepraten. Al drie jaar weet hij dat zijn huis in Garrelsweer om veiligheidsredenen gesloopt wordt. Hij krijgt er een nieuw, veiliger huis voor terug. „Maar dat duurt al zo lang, dat ik na de beving vannacht zelfs even dacht: jammer dat het huis nu niet in mekaar dondert, dan schiet het misschien een keer op.”

Vlak voor de beving in Huizinge in 2012, met een kracht van 3.6 de zwaarste tot nu toe, kocht hij het huis met tuin aan het Damsterdiep en uitzicht op de kilometerslange groene Groningse weilanden. „Een gouden plekje, maar als we kinderen zouden hebben gehad, waren we verhuisd. Dit huis wordt gesloopt, dat is niet voor niks”, zegt Lublink. „Het kan ook een keer misgaan.”

Kinderen in een container

De afgelopen jaren had hij zeker veertig bedrijven over de vloer die het huis inspecteerden. „Ondertussen is er nog niks gebeurd”, zegt Lublink. Naar de schade van zijn huis kijkt hij niet eens meer om. „Die zit overal.”

Maar, relativeert Lublink. „Wij hebben het nog goed. Sommige mensen wonen al jaren naast hun huis in een container. Kinderen die opgroeien in een container, dat is veel erger.”

De bevingen, de schade, de veertig bedrijven, alle rapporten, plannen en niet nagekomen beloftes: knettergek wordt Lublink er van. „Het duurt te lang”, zegt hij. „Het sloopt mensen. Mij bijna ook.”

Gelukkig wordt hij met zijn vrouw geholpen door een vriend. Want het doorploeteren van alle rapporten is niet makkelijk en contacten met instanties kosten veel tijd en energie. „Ik maak me er heel erg boos over”, zegt Lublink. „Die vriend dempt mijn boosheid wat, anders had ik er al wat koppen afgetrokken.”

