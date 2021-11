Angstig sluipt Oranje tegen Noorwegen naar het winter-WK van Qatar

En zo kwam alles toch nog goed. Dat WK-ticket dat Nederland zomaar had kunnen ontglippen, is binnen. Bemachtigd op een avond dat er niet imponerend werd gevoetbald, maar aan het slot toch het benodigde resultaat werd behaald.

„Lekker boys”, schreeuwde Virgil van Dijk door de lege Kuip. Even daarvoor waren spelers en stafleden elkaar in de armen gevallen. Memphis Depay had toen net het tweede en bevrijdende doelpunt gemaakt en de drie punten veiliggesteld: 2-0.

Missie geslaagd. Op naar de woestijn. Op naar Qatar.

Het was alweer lang geleden dat Nederland zo’n cruciale wedstrijd had moeten spelen als tegen Noorwegen dinsdagavond. Ja, de achtste finale op het EK, afgelopen zomer, die was ook van belang. Maar bij dit duel in Rotterdam stond iets groters op het spel: een heel toernooi. Minimaal drie groepswedstrijden, al zal niet iedereen het belang van deelname zien. Zij zullen zeggen dat juist de aankomende editie van het WK best te missen was geweest.

Dat heeft alles te maken met het gastland. Terwijl dat David Beckham strikte als promotor, voegden verschillende media ook de afgelopen weken weer enkele hoofdstukken toe aan alle lijvige rapporten over het (buitenlandse) arbeidersleed in het emiraat. Een recente onthulling kwam van, toevallig genoeg, een Noors medium, dat beschikte over Whatsappgesprekken en een voicemail uit de top van het WK-organisatiecomité. Over een arbeidersstaking ging het, waarover de communicatie-afdeling moest zeggen dat die níéts met het WK te maken had. „Verzin een narratief, geef er een draai aan”, zei de WK-topman tegen zijn ondergeschikten.

Eerder werd al duidelijk dat vele duizenden arbeiders zijn overleden – waarschijnlijk bezweken aan hittestress, al is er altijd discussie over de aantallen.

Parallel aan het narratief over de overleden arbeidsmigranten loopt dus de sportieve verhaallijn. Het voetbal zelf. Met spelers die dinsdag voor elke meter strijden. Frenkie de Jong met zijn klassieke heupschijnbewegingen, Depay die, vergeefs, loert op een steekpass. Dolgraag willen zij straks op het WK spelen. Het blijft het hoogste podium. Waar bobo’s van de FIFA dat ook hebben neergezet.

Hun verhaallijn, vindt de bondscoach, moet vooral niet te veel verstrengeld raken met de ervaringen van de mannen die de WK-stadions bouwden. „Ik heb begrepen dat wij vooroplopen en actie ondernemen. Maar omdat iedere keer aan spelers of de bondscoach te vragen, dat vind ik heel ver gaan”, zei Van Gaal eerder.

Zijn prioriteiten lagen op het veld. Daar waar Nederland zich dinsdag dus geen misstap kon veroorloven. Gelijkspelen, dat mocht wel, na de weggegeven voorsprong van zaterdag bij Montenegro (2-2). Verliezen niet. Dat betekende ofwel loodzware playoffs of helemaal niets. Dat laatste hing weer af van de wedstrijd tussen Montenegro-Turkije, die gelijktijdig werd gespeeld. Met oog op een mogelijke flater was het beter als de Turken niet zouden winnen.

Eén gevaarlijk schot van Arnaut Danjuma. Dat was het voornaamste wapenfeit van Oranje geweest. Verder waren de spelers vooral goed te horen. „Sneller!” „Géén balverlies.” „Korter zitten.” „Win die tweede bal.” Ideaal zo’n leeg stadion, om te bewijzen dat ze wél met elkaar praten. Zaterdag had er nogal wat ruis gezeten op de lijnen tussen de spelers.

Van Gaal in een rolstoel

Ook Van Gaal heeft een goedwerkende lijn. Hij zit in de deuropening van een skybox ter hoogte van de middenlijn, in zijn rolstoel. Nadat hij zondag zijn heup had gebroken, sloot hij niet uit gewoon in de dug-out te gaan zitten, maar heen en weer rijden bleek toch te veel moeite. Nu kan hij met de lift naar de kleedkamer gaan, terwijl hij tijdens de wedstrijd regelmatig met zijn assistent Henk Fraser belt om boodschappen door te geven. Die heeft oordopjes in. Van Gaal heeft zijn telefoon aan zijn oor.

Wat hij ziet, moet hem zorgen baren. Nederland heeft de bal, maar behalve een mooi balbezitspercentage levert het niets op. Het is tam voetbal, gevaarloos heen en weer geschuif met een bal waar niemand werkelijk raad mee weet. Terwijl rechtsback Denzel Dumfries met een onzichtbare lijn lijkt te zijn vastgeketend, zo weinig als hij durft op te stomen, wil Depay juist heel graag. Maar zijn solo’s en schoten smoren.

Omdat Turkije na een uur leidt in Montenegro, neemt de nood aan een doelpunt toe. Daarmee kan Nederland een Noors slotoffensief voor zijn. Zij moéten nu een doelpunt maken om in de race voor het WK te blijven. Scoren ze, dan heeft Nederland niets.

Al die scenario’s, zenuwslopend. Zelfs in de kleinste kansen van de Noren schuilt nu het grootste gevaar.

Juist daarom zal de ontlading na 85 minuten spelen zo groot zijn geweest. Daar was-ie dan. Danjuma die de bal opzij legt, Steven Bergwijn die genadeloos hard binnenschiet. Dolgelukkige internationals, beukende beats in de Kuip. Eindelijk, er is weer leven in het stadion. Zeker als Depay even later de 2-0 binnenschiet. Dan is het klaar, en het WK een feit.