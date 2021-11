Ambassades negeren Nederlandse rechters

De ambassades van Egypte, Saoedi-Arabië, Koeweit en Marokko negeren uitspraken van Nederlandse rechters. Zij weigeren onterecht ontslagen Nederlandse werknemers te betalen, of terug in dienst te nemen, ondanks dat dit door de rechter is opgedragen. Werknemers lopen daardoor tienduizenden euro’s aan achterstallig loon of ontslagvergoedingen mis. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, dat sprak met oud-werknemers van ambassades, en inzage kreeg in tientallen documenten, mailwisselingen en geluidsopnames.

Diplomatieke onschendbaarheid maakt het praktisch onmogelijk uitvoering van de Nederlandse vonnissen af te dwingen. Het is niet mogelijk beslag te leggen op bezittingen van een ambassade als die niet betaalt. Volgens vakbond FNV leidt de situatie tot extra kwetsbaarheid onder werknemers, omdat ambassadeurs werknemers van de ene op de andere dag kunnen ontslaan, zonder consequenties.

Vroegtijdig geboren

Een werkneemster van een handelsbureau van de Egyptische ambassade werd ontslagen nadat haar kind onverwacht vroeg ter wereld was gekomen. Uiteindelijk mocht ze terugkomen, maar vervolgens werd ze wederom op straat gezet. De Nederlandse rechter stelde haar in eerste aanleg en in hoger beroep in het gelijk. De ambassade moet haar weer aannemen en doorbetalen, maar weigert dat tot op heden. Het gaat inmiddels om 60.000 euro.

Hetzelfde overkwam twee werknemers van de ambassade van Saoedi-Arabië. Een chauffeur heeft recht op zijn salaris sinds 2016 plus rente, maar vier pogingen om via een deurwaarder het geld te innen zijn op niets uitgelopen: de deurwaarders komen het ambassadeterrein niet op. Ook een beveiliger bij de ambassade van Saoedi-Arabië is volgens de rechter onterecht ontslagen en heeft recht op een vergoeding van ruim 30.000 euro. Er wordt niet betaald.

Na een hoogoplopende discussie met de ambassadeur van Koeweit werd een werknemer van de ambassade in 2019 op staande voet ontslagen. Onterecht, volgens de Nederlandse rechter, maar de ambassade betaalt niet. Inmiddels gaat het om zo’n 40.000 euro, inclusief dwangsom. Een man die onterecht werd ontslagen door de Marokkaanse ambassade heeft volgens zijn advocaat inmiddels recht op ruim 170.000 euro, maar ook in die zaak wordt niet betaald.

De weigering van de ambassades leidt bij hun voormalige werknemers tot financiële problemen en stress. „Het enige wat echt helpt in deze zaken is dat diplomaten en ambassades worden aangesproken door Nederland op hun gedrag”, zegt FNV-vakbondsbestuurder Marcelle Buitendam. „Dat ze zich hier gewoon aan de regels houden. Want nu zijn werknemers van ambassades een soort bedienden, die je als oud vuil aan de straat kan zetten.”

Respect voor rechtssysteem

Ambassadeur Abdul-Rahman Al-Otaibi van Koeweit zegt het Nederlandse rechtssysteem te respecteren, maar stelt ook dat „sommige werknemers misbruik maken van het arbeidsrecht”. De advocaat van de ambassade, Ejder Köse, vindt het „de verantwoordelijkheid van de vorderende partij” om actie te ondernemen nu er niet betaald is. Nu de deurwaarder geen beslag kan leggen op spullen van de ambassade, zijn er volgens Köse „andere wegen en middelen” die een deurwaarder heeft om betaling af te dwingen. Op de vraag welke middelen dat zijn, gaat hij niet in.

De ambassade van Saoedi-Arabië laat weten dat het de ex-werknemers een transitievergoeding heeft aangeboden. De ambassade heeft de documenten van de deurwaarder niet erkend omdat de kennisgeving daarvan niet in overeenstemming zou zijn met „normen van internationaal recht”. De ambassades van Marokko en Egypte reageerden niet op vragen van NRC.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat Nederland „hoge prioriteit” geeft aan het oplossen van dit soort problemen, bijvoorbeeld door ambassadeurs er formeel op aan te spreken of het aan te kaarten bij de baas van de ambassadeur in de hoofdstad. „Een uitspraak van de rechter moet gewoon worden nageleefd”, zegt Tessa Terpstra, plaatsvervangend directeur gastlandzaken bij het ministerie. „Maar als je de diplomatieke banden verbreekt, kun je ook niets meer betekenen voor Nederlanders die in de problemen komen.”

