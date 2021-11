Aardbeving met kracht van 3,2 in Groningen

In het Groningse dorp Garrelsweer is in de nacht van maandag op dinsdag een aardbeving met een kracht van 3,2 gemeten. Volgens het KNMI lag het epicentrum van de beving op 3 kilometer diepte. Over het aantal schademeldingen als gevolg van de beving is nog niets bekend, het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) komt later op dinsdag met een update hierover, zegt een woordvoerder.

Het gaat om de zwaarste aardbeving sinds 2019, toen in in het dorp Westerwijtwerd een kracht van 3,4 werd gemeten. In 2012 werd de tot nog toe zwaarste beving gemeten; die had een kracht van 3,6 en werd gemeten bij Huizinge. Aardbevingen in de provincie Groningen zijn het gevolg van gaswinning in het gebied. Vorige maand nog werden in de provincie drie aardbevingen binnen 24 uur gemeten. De zwaarst gemeten beving had toen een kracht van 2,5.

Op sociale media zeggen mensen de beving ook in de stad Groningen te hebben gevoeld. Garrelsweer ligt hemelsbreed op zo’n twintig kilometer van Groningen. De redactie van omroep RTV Noord zegt honderden meldingen te hebben binnengehad van mensen die de aardschok hebben gevoeld.