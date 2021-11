Als voormalig hoofd BHV van een organisatie in de basismetaal ben ik redelijk gewend om te gaan met calamiteiten. Dus als de fietser voor mij op de rotonde wordt aangereden, ga ik bijna automatisch in mijn rol. Ik laat de weg blokkeren, kniel bij het slachtoffer, achterhaal de ernst van zijn verwondingen, stel hem wat gerust en zorg dat de ambulancedienst wordt gewaarschuwd. Dan verschijnt naast mij een dame in het uniform van een thuiszorgorganisatie. Ze kijkt me fel aan en zegt: „Ik zag ’m het eerst, het is mijn slachtoffer”. En tegen de jongen op de grond: „Luister maar niet naar meneer”.

