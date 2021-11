Van Gaal leidt training Oranje vanuit golfkar na val op heup

In het cruciale WK-kwalificatieduel met Noorwegen moet bondscoach Louis van Gaal het Nederlands elftal zittend coachen. Maandag viel de zeventigjarige trainer met de fiets, wat resulteerde in een breukje in de heup dat verhindert dat hij kan lopen. Tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van dinsdag zei Van Gaal van achter een beeldscherm dat het lichamelijk niet goed met hem gaat: „maar mijn brein werkt nog steeds”. De KNVB zoekt nog uit hoe de coach dinsdag op het veld kan komen in De Kuip, waar de wedstrijd tegen Noorwegen gespeeld wordt.

Het zou zondagavond mis zijn gegaan na de training in Zeist, toen Van Gaal met de spelersgroep en staf naar het hotel fietste. De coach gleed uit tijdens het parkeren van zijn fiets, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens de artsen kan de coach, die in 2012 een nieuw heup kreeg, op natuurlijke wijze herstellen.

Maandag verscheen Van Gaal weer op het trainingsveld. Op beelden van ESPN is te zien dat hij door assistent-trainer Henk Fraser in een golfkarretje wordt rondgereden. Volgens aanvoerder Virgil van Dijk was de val van Van Gaal „even schrikken”, maar heeft het verder geen invloed op de voorbereiding van het Nederlands elftal. Tegen Noorwegen staat veel op het spel - Nederland moet minimaal gelijkspelen om directe kwalificatie voor het WK in Qatar af te dwingen.

Lees ook dit profiel van de bondscoach: Louis van Gaal: sociaal vaardiger, maar nog even rechtlijnig