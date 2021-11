OM eist 20 jaar cel tegen Jos B. voor doden Nicky Verstappen

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep twintig jaar gevangenisstraf geëist tegen Jos B voor het ontvoeren, misbruiken en doden van de elfjarige Nicky Verstappen. Justitie verdenkt de 59-jarige Limburger van gekwalificeerde doodslag: hij zou de jongen hebben gedood om een zedendelict te verhullen.

De eis, uitgesproken voor het gerechtshof in Den Bosch, is hoger dan de vijftien jaar cel en tbs óf achttien jaar zonder tbs waar het OM in eerste aanleg op mikte. De rechter veroordeelde B. toen tot 12,5 jaar cel voor het seksueel misbruiken en ontvoeren van Verstappen met de dood tot gevolg, en het bezit van kinderporno. De rechtbank achtte gekwalificeerde doodslag niet bewezen. Zowel B. als het OM gingen in hoger beroep.

Volgens justitie was Verstappens dood „niet-natuurlijk” en is hij door verstikking om het leven gekomen. B. zou hem seksueel hebben misbruikt „en hem van zijn vrijheid hebben beroofd” en het (uiteindelijk fatale) geweld hebben gebruikt om de verkrachting „te vergemakkelijken”.

Het OM heeft geen tbs geëist omdat B. volgens justitie volledig toerekeningsvatbaar is. B. heeft overigens niet meegewerkt aan het onderzoek naar zijn geestesgesteldheid door het Pieter Baan Centrum. Hoewel B. ook wordt verdacht van het bezit van kinderporno, leidt pedofilie en het kijken naar kinderporno volgens justitie „niet zonder meer tot toekomstige (pedo-seksuele) delicten”.

Lees ook: Jos B. snikt even als hij over Nicky praat

Dna op kleding

B. heeft tot nu toe altijd volgehouden dat hij niets met de dood van Verstappen te maken heeft. Hij had het lichaam van de jongen alleen maar aangetroffen, zei hij vorige week op zitting tegen het hof. Zijn dna zou op het lichaam en de kleding van Verstappen zijn beland omdat hij zou hebben gecontroleerd of de jongen nog leefde.

Het hof was onder meer benieuwd waarom B. bij zijn aanhouding in 2018 niet direct zei dat hij Verstappens lichaam had gevonden. Hij wachtte daarmee tot het proces in volle gang was. B. verklaarde daarover: „Ik had het gevoel dat alles en iedereen vijandig tegenover mij stond.”

Nieuwe getuigen

In hoger beroep zijn twee opvallende nieuwe getuigen gehoord. B.’s medegevangene Bekir E., die tot twintig jaar cel en tbs heeft gekregen voor de moord op de zestienjarige scholiere Hümeyra, heeft verklaard dat B. de moord op Verstappen aan hem heeft bekend. B. weerspreekt die getuigenis en stelt dat hij nauwelijks met E. heeft gesproken. Justitie „durft de handen niet in het vuur te steken” voor de betrouwbaarheid van de verklaringen van Bekir E. en gebruikt ze niet voor het wettig en overtuigend bewijs. „Maar als het hof dat wel doet, zullen we niet van onze stoel vallen.”

Ook de zus van Jos B. heeft in hoger beroep een verklaring afgelegd. B. zou tegen haar pleegkind hebben gezegd dat hij één keer in zijn leven verliefd is geweest. „Op Nicky.” Tijdens het verhoren van het pleegkind zei ze dat ze die vermeende bekentenis van B. had gedroomd.

Verstappen verdween in de zomer van 1998 spoorloos van een jeugdkamp op de Brunssummerheide in Limburg. Anderhalve dag later werd zijn lichaam gevonden in een dennenbosje op enkele honderden meters van het kampterrein. Lang leek de zaak onopgelost te blijven, tot B. twintig jaar later werd aangehouden in Spanje. Diens dna en dna-sporen op het kruis en de tailleband van Nicky’s onderbroek hadden een volledige match opgeleverd.

Het is nog niet duidelijk wanneer het hof uitspraak doet in de zaak.

Met medewerking van Koen Marée