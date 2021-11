‘Stikstofdeal formerende partijen: tot 30 miljard euro voor inkrimpen veestapel’

De formerende partijen willen tot 2030 zo’n 20 tot 30 miljard euro uittrekken voor het verminderen van de stikstofuitstoot, meldt het AD maandag op basis van bronnen rond de formatie. Met dit bedrag willen VVD, D66, CDA en ChristenUnie onder meer bewerkstelligen dat de veestapel inkrimpt.

Boeren kunnen worden uitgekocht, verplaatst of kunnen subsidie krijgen voor natuurbeheer en -ontwikkeling, schrijft het AD. Volgens een bron willen de formerende partijen het nu „in één keer goed regelen”. „Boeren moeten weten waar ze aan toe zijn.”

De afspraak, die als doel heeft de stikstofuitstoot in Nederland drastisch terug te brengen, is volgens de krant naar verluidt bijna rond. Vooral bij landbouw rond natuurgebieden moet de veestapel verminderen. Deze maatregelen moeten ook zorgen voor minder CO 2 en betere waterkwaliteit.

