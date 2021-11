Shell wil volledig Brits worden, hoofdkantoor naar VK

Shell wil zijn hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen. Dat meldt het olie- en gasbedrijf maandag. Het bedrijf zegt zijn aandelenstructuur te willen vereenvoudigen door alleen als Engelse vennootschap door te gaan. Dat zou het „concurrentievermogen” van Shell vergroten. De aandeelhouders moeten zich nog over het voorstel van het hoofdbestuur buigen.

Het bedrijf zegt nadrukkelijk aanwezig te willen blijven in Nederland. Zo zullen een aantal divisies, waaronder die van hernieuwbare energie, in Den Haag gevestigd blijven. Verder is het de verwachting dat, indien de aandeelhouders akkoord gaan met het plan, straks niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden voor het dragen van het Koninklijk-predicaat — Royal Dutch Shell wordt dan Shell.

Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken, VVD) zegt „onaangenaam verrast” te zijn. Het demissionaire kabinet is in gesprek met het bedrijf over „de gevolgen (…) voor banen, cruciale investeringsbeslissingen en duurzaamheid”. Shell zou hebben verzekerd dat de personele gevolgen beperkt blijven tot alleen de verhuizing van een aantal bestuursfuncties.

