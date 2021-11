Opnieuw recordaantal Nederlandse vacatures

De Nederlandse werkgelegenheid heeft opnieuw een record bereikt. In het derde kwartaal nam het aantal vacatures toe met 45.000 (totaal: 371.000), waardoor het record van het vorige kwartaal is overtroffen. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de arbeidsmarkt.

De krapte komt doordat er minder werklozen zijn dan vacatures. Tussen juli en oktober vonden 13.000 mensen een nieuwe baan — Nederland telt op dit moment 294.000 werkzoekenden. Waar in het vorige kwartaal tegenover elke honderd werklozen 106 vacatures openstonden, nam dat in het derde kwartaal toe tot 126. Nederlanders werkten in het derde kwartaal ongeveer 3,4 miljard uur — dat is een toename van 2,1 procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

Het CBS schrijft dat alle sectoren het moeilijk vinden om vacatures te vervullen. Zeker de helft van de vacatures staat open in de zorg, handel (bijvoorbeeld supermarkten en niet-essentiële winkels) en zakelijke dienstverlening (bijvoorbeeld accountantskantoren en schoonmaakbedrijven). Huisverhuurdersbedrijven en koopmakelaars hebben het minst last van de spanning op de arbeidsmarkt.