Noordbrabants Museum verwerft grote verzameling topstukken

Het is een ongekende verwerving voor een regionaal museum: Het Noordbrabants Museum in Den Bosch maakte maandagmiddag met een persbericht bekend 550 kunstwerken in bruikleen te krijgen. Het betreft een verzameling topstukken uit zes eeuwen kunstgeschiedenis. Daaronder grote namen als Brueghel, Rubens, Mondriaan, Brancusi, Picasso, Dalí, Modigliani en Magritte.

Deux Yeux (Twee ogen), 1911, Kees van Dongen. Olieverf op doek, 65 x 54 cm. Foto Peter Cox/JK Art Foundation

De werken behoren tot de JK Art Foundation, een van de belangrijkste particuliere Nederlandse kunstcollecties. Het museum spreekt van een „langdurige bruikleen” die „op termijn” beschikbaar komt. Museumdirecteur Charles de Mooij noemt de toezegging van de JK Art Foundation om haar gehele collectie in de toekomst over te dragen „een droom die uitkomt”. De vraag op welke termijn de overdracht gaat plaatsvinden kan het museum niet beantwoorden.

De JK Art Foundation is in 2019 in Den Bosch opgericht door de nu 75-jarige Jos Koster, een ondernemer uit de Quote 500 die volgens het zakenblad zijn vermogen verdiende met de verkoop van koffiebranderij De Drie Mollen in Den Bosch.

Carry-le-Rouet, 1930, Salvador Dalí. Olieverf op panel, 29 x 35 cm. Fundación Gala-Salvador Dalí. Foto Peter Cox/JK Art Foundation

Volgens oud-Rijksmuseumdirecteur Wim Pijbes, die in het persbericht wordt geciteerd, is het „een prachtige collectie die in Nederland zijn gelijke niet kent”. Verschillende stukken zouden volgens Pijbes „in de topmusea van de wereld niet misstaan”. Met grote regelmaat leende de stichting de afgelopen jaren werken uit aan internationale musea als het MoMA in New York, de Albertina in Wenen en The National Art Center in Tokio.

100 werken

De collectie bevat kunstwerken uit de 16de en 17de eeuw, afkomstig uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Hieronder bevinden zich schilderijen van Jan Brueghel de Oude, Adriaen Coorte, Jan van Goyen en Peter Paul Rubens. Daarnaast telt de verzameling veel werken uit de eerste helft van de 20ste eeuw en ook hedendaagse kunstenaars zijn goed vertegenwoordigd: van René Daniëls en Marlene Dumas, tot Luc Tuymans en Olafur Eliasson.

Concetto Spaziale (Ruimtelijk Concept), 1965, Lucio Fontana. Acrylverf op doek, Ø 120 cm. Foto Peter Cox/JK Art Foundation

Sinds 2010 exposeerde Het Noordbrabants Museum al met regelmaat werken uit de JK Art Foundation. Vanaf 18 december zal een selectie van honderd werken van de stichting te zien zijn op de tentoonstelling De ontdekking van het heden.

Sinds de uitbreiding en heropening in 2013 maakte Het Noordbrabants Museum een grote ontwikkeling door. Mede dankzij de toegankelijke programmering groeide het museum uit tot het drukst bezochte museum van het zuiden. Met als hoogtepunt de expositie Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie. Die trok in 2016 liefst 421.000 bezoekers uit 81 landen. Ook Vincent van Gogh, waarvan het museum de afgelopen jaren diverse werken verwierf, is een pijler onder het museumbeleid.