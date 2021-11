Minder EU-burgers vroegtijdig overleden door luchtvervuiling in 2019

Het aantal mensen dat vroegtijdig overlijdt door luchtvervuiling neemt af. In 2019 waren er in de Europese Unie nog zo’n 307.000 sterfgevallen toe te schrijven aan het inademen van vervuilde lucht, meldt het Europees Milieu Agentschap (EEA) maandag. Dat is een daling van zo’n 10 procent in vergelijking met een jaar eerder.

De blootstelling aan fijnstof is een belangrijke doodsoorzaak in Europa. Het kan leiden tot hartkwalen, beroertes of longziektes. Als de luchtkwaliteit de afgelopen jaren overal in de EU had voldaan aan een nieuwe norm die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dit jaar opstelde, dan zouden er volgens het EEA in 2019 bijna 60 procent minder doden zijn gevallen.

De EU heeft als doel gesteld om in 2030 het aantal doden als gevolg van de blootstelling aan fijnstof met meer dan 55 procent te verminderen ten opzichte van 2005. Volgens de analyse van het EEA ligt de EU op schema om dit doel te bereiken: tussen 2005 en 2019 is het aantal doden als gevolg van luchtvervuiling afgenomen met ongeveer 33 procent.

Correctie (15 november 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de daling van het aantal vervuilingsdoden in 2019 volgens het EEA toe te schrijven is aan de verbeterde luchtkwaliteit vorig jaar. Dat staat echter niet in het rapport. Hierboven is dit aangepast.