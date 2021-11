Michael Stübgen: ‘Voor Wit-Rusland zijn deze mensen een wapen’

‘We zullen niemand tegenhouden”, zei de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko in juli, als „mensen uit oorlogsgebied” onderweg zijn naar het „warme en comfortabele Europa”.

Aan de grens van dat warme en comfortabele Europa, in het oerbos tussen Polen en Wit-Rusland, zaten vorige week ongeveer vierduizend mensen uit overwegend Iraaks Koerdistan, Syrië, Afghanistan en Jemen vast in de vrieskou. Aan Poolse zijde worden geen hulporganisaties toegelaten, journalisten evenmin. Aan de Wit-Russische kant worden de migranten naar verluidt vastgehouden door het leger, ze mogen niet terug naar Minsk, laat staan naar hun land van herkomst. Vanuit de Wit-Russische hoofdstad zijn naar schatting nog eens achtduizend migranten onderweg naar de Europese grens.

In Duitsland werd de open Wit-Russische grens meteen in juli merkbaar. De minister van Binnenlandse Zaken in Brandenburg, Michael Stübgen (CDU), kreeg er in de zomer als een van de eerste Duitse politici mee te maken. „In juli begon het met een lichte toename van mensen die uit Polen aankwamen, in augustus vertienvoudigde het aantal naar iets boven de tweehonderd. Toen werd duidelijk dat we onze opvangcapaciteit moesten uitbreiden.”

„Sinds de zomer zijn in totaal meer dan negenduizend mensen via Minsk en Polen naar Duitsland gekomen, van hen zijn er meer dan vijfduizend in Brandenburg. Op dit moment komen nog altijd rond de honderd personen per dag aan in Brandenburg”, zegt Stübgen aan de telefoon.

Tijdens een rondleiding in Eisenhüttenstadt in oktober vertelde Stübgen (62) – in een halflange leren jas, met een vierkante bril, grijs stekeltjeshaar, en driftig hijsend aan een sigaret – dat hij in 1990, direct na de eenwording, in de Bondsdag werd verkozen, en daar tot 2019 is blijven zitten. „Samen met Angela Merkel ben ik de enige Oost-Duitser die zo lang onafgebroken in de Bondsdag zat”, aldus Stübgen, niet zonder trots. Voor de val van de muur was Stübgen dominee in de DDR. Sinds twee jaar, na bijna drie decennia in het parlement in Berlijn, is hij deelstaatminister. Maar nu is de Brandenburgse deelstaatpolitiek innig verweven met de wereldpolitiek.

„Tot een paar weken geleden kwamen mensen sterk verzwakt en vermagerd aan”, zegt Stübgen. „ Hen was aan te zien dat ze soms wekenlang in de wildernis in de grensstreek onderweg waren. Nu is dat anders, mensen komen sneller de grens over of houden het simpelweg minder lang uit in de kou.”

Mensen worden als gijzelaars aan de grens vastgehouden

Sinds vorige week is de Wit-Russische strategie volgens Stübgen dat het leger honderden mensen tegelijk naar de Poolse grens drijft en ze niet meer terug laat. „De mensen worden door het leger vastgezet aan de grens. Het wordt ze met vuurwapens, en waarschuwingsschoten belet om terug te keren naar Minsk. Ze worden als gijzelaars aan de grens vastgehouden.”

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) zei vorige week dat hij de ‘push-backs’ door de Poolse grenswacht geoorloofd vindt. Hoe ziet u dat?

„De situatie aan de Pools-Wit-Russische grens is natuurlijk dramatisch en chaotisch. Ik zou er voor willen waarschuwen steeds maar Polen te bekritiseren. Het gaat hier tenslotte om illegale grensoverschrijdingen. Volgens het vluchtelingenverdrag zijn bij illegale grensoverschrijdingen snelle terugwijzingen mogelijk.”

De Frankfurter Allgemeine Zeitung schreef vrijdag dat het openen van de grenzen Rusland en Wit-Rusland zal sterken in hun strategie, terwijl het sluiten van de grenzen de EU zou verlagen naar hun niveau.

„Ja, dat is een dilemma en een extreem gevoelig vraagstuk. Voor Wit-Rusland zijn deze mensen een wapen om ons te destabiliseren, meer niet. Dat is hybride oorlogsvoering. Maar de vluchtelingen zijn mensen, ze zijn slachtoffer van de machinaties van Loekasjenko. We moeten enerzijds standhouden tegenover deze vorm van oorlogsvoering, en anderzijds onze humanitaire plichten nakomen. Ik herinner me het jaar 2015. Destijds wilde de Duitse regering drieduizend migranten opnemen die op het station Boedapest-Keleti vastzaten. Ik heb dat ondersteund. Maar uiteindelijk waren het er een miljoen.”

En dat waren er teveel?

„Ja, dat was voor veel Duitsers een traumatische ervaring. Er was een compleet gebrek aan controle. Het was niet duidelijk wie er het land binnenkwam. En voor veel mensen waren de gevolgen meteen merkbaar. Scholieren hadden maandenlang geen gymles meer omdat alle turnzalen in gebruik waren.”

Angela Merkel zei vorige week nog dat Duitsland het in 2015 ook daadwerkelijk ‘geschafft’ heeft. Dat ziet u niet zo?

„Het is ons gelukt voor zover we iedereen humanitair konden opvangen en een asielprocedure konden aanbieden. Maar de maatschappelijke gevolgen zijn ernstig. De AfD heeft angsten aangewakkerd en is nu vast vertegenwoordigd in ieder deelstaatparlement en in de Bondsdag.”

Wordt de crisis in Brandenburg ook politiek geïnstrumentaliseerd?

„Dat gebeurt van begin af aan. Een rechtsextremistische partij, Der Dritte Weg, heeft opgeroepen tot grenscontroles om migranten tegen te houden. Partijleden waren onderweg met machetes, messen en wapenstokken. De politie heeft ingegrepen, het geweldsmonopolie laten we ons niet uit handen nemen. En de AfD organiseerde demonstraties voor het opvangcentrum. Dat ga ik in de toekomst verbieden, nou ja, niet de demonstraties zelf, maar wel de mars naar het opvangcentrum.”

Merkel belde vorige week met Poetin, maar die zei tegen Merkel het met Loekasjenko moet bespreken. Is Duitsland niet te soft voor Rusland?

„Merkel is een van de weinige West-Europese leiders met een directe toegang tot Poetin. Ik vind dat ze het goed gedaan heeft. De vermoedelijk volgende kanselier Olaf Scholz roep ik op deze kwestie tot Chefsache te maken. We moeten deze door de staat georganiseerde mensensmokkel stoppen. En zonder het Kremlin zal dat niet gaan.”