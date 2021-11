Met een beursgang kan eindelijk de waarde blijken van Aholds groeiparel bol.com

Voor beleggers voelde supermarktbedrijf Ahold Delhaize de laatste jaren dikwijls als een oester. Van de buitenkant konden ze duidelijk zien hoe groot de schelp was. Ze konden het geheel wegen. Maar wat ze niet wisten, was wat er ín het schelpdier zat. Dat Ahold een parel bevatte, was duidelijk – dochterbedrijf bol.com bleef maar groeien. De vraag was alleen: hoe groot zou die parel zijn?

Ahold zelf bleef daar tamelijk onduidelijk over, ook al keerde de vraag met enige regelmaat terug. Met de buitenwereld deelde het concern weliswaar de omzet van bol.com, maar alleen op jaarbasis – niet per kwartaal. Over de winstgevendheid van de webwinkel was helemaal niets bekend. Dat maakte het ook lastig om de waarde van de oester als geheel uit te rekenen, vonden beleggers. Zou het aandeel van Ahold niet veel meer waard zijn als het supermarktbedrijf opener was over de financiële prestaties van de grootste webwinkel van Nederland?

Het antwoord op die vraag krijgen ze mogelijk volgend jaar. Na een „uitgebreide en grondige beoordeling” wil Ahold bol.com naar de beurs brengen, zo maakte het concern maandag bekend, voorafgaand aan een beleggersdag. De eigenaar van onder meer Albert Heijn en drogisterijketen Etos mikt op een notering in Amsterdam, in de tweede helft van volgend jaar.

Waarde zichtbaar

Door bol.com te verzelfstandigen krijgt de webwinkel straks voor het eerst sinds 2012 weer een zichtbaar prijskaartje. Toen Ahold het bedrijf negen jaar geleden overnam, was dat nog 350 miljoen euro. Een eigen notering maakt het voor beleggers gemakkelijker beide bedrijven los van elkaar te waarderen, zei Ahold-topman Frans Muller maandag in gesprek met journalisten. Hij verwacht dat de waarde van bol.com daardoor „beter zichtbaar” zal worden in de koers van het moederbedrijf.

Muller benadrukt dat Ahold (74,7 miljard euro omzet in 2020, 380.000 werknemers) na de beursgang een „significant deel” van bol.com in eigen hand wil houden. De aankondiging ging gepaard met de duidelijkste cijfers tot dusver: de omzet van Bol.com zal dit jaar naar verwachting uitkomen op rond de 5,5 miljard euro, de brutowinst tussen de 150 en 170 miljoen. Ahold denkt dat zowel winst als omzet de komende vier jaar verdubbelt.

Welk belang in bol.com het supermarktbedrijf wil afstoten en tegen welke waardering, wilde topman Muller desgevraagd niet kwijt. „Daarover zullen we duidelijker zijn als we het prospectus hebben geschreven”, zei hij. „Een aantal mensen zal nu een waardering gaan berekenen aan de hand van de brutowinst. Dat laten we voor nu aan de markt.”

Lees ook het interview van deze zomer met Ahold-topman Muller over duurzaamheid: ‘We doen ons best om te duwen, maar klanten zijn gewoontedieren’

Groeipotentieel

De belangrijkste reden om bol.com naar de beurs te brengen, is voor Ahold nochtans niet de koers van het eigen aandeel, maar de opbrengst van de te verkopen stukken. Het opgehaalde kapitaal wil het bedrijf gebruiken om het „enorme groeipotentieel” van bol.com te kunnen benutten. Daarnaast gaat een deel van de opbrengst naar de strategie voor de komende jaren, waarin online groei en verduurzaming belangrijke pijlers zijn.

Op de vraag welke investeringen het in 1999 opgerichte bol.com nu nog niet kan doen, maar wel na de beursgang, bleef topman Muller maandag vaag. Wel merkte hij op dat de webwinkelketen inzet op groei in de markten waar het al actief is – Nederland en België – en niet op uitbreiding naar andere landen. „We willen investeren in de huidige geografische aanwezigheid.”

Overnames

Beursanalist Nico Inberg van beleggingsplatform deaandeelhouder.nl ziet nog andere voordelen aan een beursnotering van bol.com. Wanneer de webwinkel nu overnames zou willen doen, kan het bedrijf die alleen betalen met geld in kas of in ruil voor aandelen Ahold. En waar de wereldwijde aandelenmarkten recordhoogtes bereikten, steeg de koers van het moederbedrijf maar beperkt mee. Ahold heeft op de beurs een lagere waardering dan veel concurrenten, aldus Inberg.

Met een eigen notering zou bol.com overnames ook kunnen betalen met eigen aandelen. Misschien zelfs wel voordeliger: internetbedrijven zijn op dit moment in de regel veel hoger geprijsd dan supermarkten. Het is niet ongewoon dat webwinkels voor twee keer de omzet worden verhandeld, stelt Inberg: 11 miljard in het geval van bol.com. Als voor de Ahold-dochter volgend jaar dat soort waarderingen worden betaald, is de kans volgens hem reëel dat ook de waarde van de eigenaar zelf stijgt.

De beursanalist ziet overigens nog een andere reden voor de beursgang: risicobeperking. Sinds vorig jaar heeft bol.com er in Amazon op eigen bodem een grote concurrent bij, ook al zijn de Amerikanen in Nederland voorlopig nog een stuk kleiner. „Met een notering bouw je je eigen belang af. En je zorgt dat je in de toekomst gemakkelijk verder kunt afbouwen. Je hebt een exit-mogelijkheid.”

Samenwerkingen

Van afbouwen is volgens topman Frans Muller evenwel geen sprake. Hij stelt dat Ahold zich ook „op lange termijn” wil bemoeien met de groei en ontwikkeling van Bol.com. De webwinkelketen „zal een belangrijke rol blijven spelen” in de plannen van het moederbedrijf. De afgelopen jaren ging Bol.com al samenwerkingen aan met andere zusterbedrijven in de Benelux. Zo zijn de pakjes van het internetbedrijf af te halen in de winkels van Albert Heijn, en kun je bij Bol.com producten van Etos kopen.

De komende tijd zullen zulke samenwerkingen alleen maar intensiever worden, kondigde Wouter Kolk aan, binnen het bestuur van Ahold verantwoordelijk voor Europa en Indonesië. Als voorbeeld noemt hij dat de bestelbusjes die boodschappen van Albert Heijn bezorgen straks ook langs Bol-klanten rijden om pakketjes retour te nemen.

Desondanks houdt Ahold nog een slag om de arm. Er zijn „meerdere interne en externe factoren” die de plannen voor een beursgang van Bol.com nog kunnen belemmeren, „waaronder marktomstandigheden”. Hoezeer die beursambities kunnen frustreren bleek vorige maand nog maar eens toen een belangrijke concurrent van Bol.com, webwinkelketen Coolblue, op het laatste moment besloot de beursgang te staken, vanwege „onzekerheid op de financiële markten”.